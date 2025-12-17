Estrada Fernández se alinea con el Real Madrid por el ‘caso Negreira’: «Cualquier club debería denunciar»

El ex árbitro Xavier Estrada Fernández se ha posicionado con el Real Madrid en su denuncia del ‘caso Negreira’. Después de las comparecencias de Joan Laporta, Luis Enrique y Ernesto Valverde en sede judicial y el comunicado de la Asociación Española de Árbitros de Fútbol (AESAF), en el que se ha criticado al Real Madrid por cuestionar la integridad del estamento arbitral, Estrada Fernández ha reivindicado su postura. El ex colegiado catalán, uno de los primeros en denunciar a los Negreira, entiende al club blanco. «Cualquier club de la Liga» debería denunciar los pagos al ex vicepresidente arbitral, según Estrada.

Sobre las declaraciones de dos de los entrenadores del FC Barcelona durante los años de pagos a los Negreira, el ex árbitro ha incidido en que ambos habían manifestado no ver los informes arbitrales en ningún momento. «No deja de ser curioso que se dé tanta importancia a unos informes que los propios técnicos no utilizaban ni pensaban en ellos», ha argumentado Estrada Fernández.

El ex árbitro, que actualmente ejerce como concejal del Ayuntamiento de Lérida por Esquerra Republicana de Cataluña (ERC), denunció a Jose María Enríquez Negreira y su hijo, Javier Enríquez, cuando se conocieron los detalles del caso. «No podía entender que un vicepresidente arbitral estuviera recibiendo un monto de dinero de un club. No entraba en mi cabeza por los valores que debería representar un árbitro», ha contado sobre los motivos de su querella. También tiene claro el castigo que debería haber recibido el Barcelona desde el primer momento: «El mero hecho de que un club haya pagado a un vicepresidente del CTA es lo suficientemente grave como para que sea sancionado”.

Xavier Estrada: "¿Las palabras de Florentino? Al final ya no es Florentino, es cualquier club que forme parte de esta Liga". "Que un club haya pagado a un vicepresidente del CTA es lo suficientemente grave como para que sea sancionado"

Es innegable el daño reputacional que el ‘caso Negreira’ ha producido en el arbitraje español. «Está haciendo un daño irreparable al mundo del fútbol, pero especialmente al del arbitraje», ha afirmado Estrada Fernández sobre un colectivo «ya de por sí, sensible a los aficionados» y que está «más tocado que nunca». Sobre las recientes críticas de Florentino Pérez al arbitraje español, el ex colegiado comparte una postura que debían haber seguido el resto de equipos del fútbol español. «No es solo él, si no cualquier equipo que forme parte de la Liga… cada día sin que se resuelva el tema deja en mal lugar a la competición», ha indicado en una entrevista con Radio Marca.

Estrada Fernández y el papel del CTA

Xavier Estrada Fernández ha hablado también del nulo respaldo recibido por la RFEF y el CTA cuando decidió denunciar a los Negreira. «En ningún momento recibí una llamada de ambos presidentes -RFEF y CTA- para apoyar a uno de sus árbitros en un tema de presunta corrupción deportiva. Se desmarcó totalmente y se posicionó totalmente en contra», ha declarado. El ex colegiado catalán, retirado desde 2021, ha cuestionado la «falta de transparencia» y el «excesivo corporativismo» de un ente arbitral «chapado a la antigua».

Sobre la resolución del caso, a Estrada Fernández califica como «bastante grave» que después de «prácticamente tres años aún no tengamos una solución». Los tiempos judiciales son lentos, pero el ex colegiado ha reafirmado su postura. «No tengo una bola de cristal… por mucho que pueda intuir o desear es un tema de justicia. También es interpretable, pero nosotros creemos en unos hechos más que probados», ha concluido sobre el tema.