El espectacular dato con el que Endrick hace historia y bate un récord con el Real Madrid

Endrick Felipe Moreira se presentó en sociedad en el Bernabéu con un gol ante el Valladolid para cerrar la goleada del Real Madrid en el segundo partido de Liga EA Sports. El delantero brasileño se estrenó con la camiseta blanca con un golazo con la pierna derecha que le ha hecho romper un récord histórico con el conjunto blanco en el campeonato doméstico. Todo los diez minutos que apenas disputó tras entrar al campo en los últimos minutos de partido.

Endrick fue el protagonista total y absoluto en la victoria del Real Madrid contra el Valladolid. El conjunto blanco se estrenó en el Bernabéu en el que sería el primer partido de Mbappé en el estadio madridista y finalmente los focos los acabó acaparando el joven futbolista brasileño, que tuvo unos minutos que aprovechó a la perfección después de haberse quedado todo el partido en el banquillo en el duelo contra el Mallorca.

Por ello, Carlo Ancelotti dio entrada a Endrick al campo sustituyendo a Mbappé en el minuto 86 de partido y con 1-0 en el marcador. El brasileño aprovechó los menos de diez minutos que disputó (se añadieron cuatro de descuento) para anotar un golazo histórico en el Bernabéu. A pocos segundo para el final del partido, el delantero recibió el balón al borde del área y después de hacer un buen recorte pegó un derechazo tremendo que fue a parar al fondo de la red.

Endrick bate un récord histórico del Real Madrid

Este gol de Endrick tiene su historia ya que el brasileño batió un récord histórico con el Real Madrid. A los 18 años y 35 días, el ex del Palmeiras se convirtió con su tanto contra el Valladolid en el jugador extranjero más joven en marcar con el conjunto blanco en toda la historia de la Liga. Hasta hace unos días el récord lo tenía Varane, que anotó contra el Rayo Vallecano en 2011 a los 18 años y 152 días.

Por ello, Carlo Ancelotti se quiso rendir en elogios a Endrick después de que hiciera su primer gol en su estreno en el Bernabéu y en el segundo partido que disputó con la camiseta blanca. «Tiene buena pinta, un potencial muy grande, creo que ha mostrado su calidad, rápido en el control, potente en el golpeo. Es un delantero de área, en espacios reducidos es muy peligroso», afirmó el entrenador italiano sobre el joven jugador en la rueda de prensa posterior al partido.

Endrick también habló ante Real Madrid Televisión después de su gol histórico con el Real Madrid. «Estoy muy feliz. Es un sueño que se está haciendo realidad. Ya había jugado aquí, en el Bernabéu, con la selección brasileña y pude hacer gol, pero no fue con el Real Madrid. Hoy era mi estreno oficial y también me he estrenado en la Liga», afirmó.

Endrick también reconoció que: «Estoy sin palabras. Sólo puedo dar las gracias a Dios por todo lo que me está pasando. Siempre intenté ganar por toda la gente de Brasil, pero ahora también por la gente de España. Quiero que estemos unidos y que siempre que haya partido ellos puedan disfrutarlo. Estoy muy contento de estar con estos grandes jugadores, que solo veía en los videojuegos. Es muy importante para mí».

Endrick también habló de unas críticas recientes que ha sufrido tanto él, como su familia y novia, a los que quiso mandar un mensaje de agradecimiento tras su gran puesta en escena en su primer partido oficial en el Bernabéu. «Todos estamos felices. Hemos jugado aquí, con nuestras familias viéndonos. Ha sido un buen partido. Mi familia sabe cuánto he trabajado y cuánto hemos sufrido. La gente me criticaba y a mi familia también. Pasamos por muchas cosas, pero todos estamos juntos. Estar aquí viviendo este momento es maravilloso y compartirlo con ellos es magnífico», cerró.