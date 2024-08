A Endrick le gusta el Bernabéu

Salir, ver y vencer. Así se puede escribir la breve, pero emocionante historia de Endrick en el Real Madrid. El brasileño debutó a la tercera, por eso de que va a la vencida, y en el estadio Santiago Bernabéu, un escenario que le gusta mucho y que no era desconocido. Tras ver desde el banquillo la victoria en la Supercopa de Europa contra la Atalanta y el duelo frente al Mallorca en Son Moix, Ancelotti decidió que el minuto 85 del encuentro que enfrentó a los blancos contra el Valladolid era el momento perfecto para que debutase.

Ancelotti le llamó mientras calentaba y tuvo que esperar un poquito más de lo esperado para saltar al césped, ya que primero entró Ceballos, pero cuando lo hizo tenía 10 minutos por delante para demostrar su potencial. Y lo hizo. Tanto que lo hizo. La primera que tuvo fue para adentro, justo lo que se le pide a un delantero. Recibió en la frontal, se acomodó la pelota, ganó la posición y soltó un derechazo que se terminó besando las redes del Valladolid.

Un gol con el que hizo historia, al convertirse, con 18 años y 35 días, en el brasileño más joven en marcar gol con el Real Madrid, superando la marca de Vinicius Junior -18 años y 147 días-. Además, se coloca como el séptimo futbolista más joven en anotar gol en la historia del Real Madrid, y el segundo extranjero, solo por detrás del francés René Petit, con 17 años y 215 días.

«Cuando golpea rompe la pelota», explican sus compañeros, a lo que todos ha impresionado desde que ha empezado a entrenar en Valdebebas. A pesar de su juventud, no deja de llamar la atención por su poderío físico y por la facilidad que tiene para ver portería, tal y como demostró contra el Valladolid y como espera seguir enseñando durante toda la temporada. La competencia que tiene en ataque es feroz, pero está dispuesto a derribar la puerta para tener sus minutos.

El Bernabéu, su jardín

Endrick no debutó en el estadio Santiago Bernabéu. Sí lo hizo como jugador del Real Madrid, pero no era un territorio desconocido para él. El brasileño ya jugó en Chamartín el pasado 27 de marzo un amistoso ante España. Salió tras el descanso y cuatro minutos después batió a Unai Simón para hacer empatar un partido donde la vigente campeona de Europa y la pentacampeona del mundo terminaron firmando tablas.

Feliz tras el gol

«Estoy muy feliz. Es un sueño que se está haciendo realidad. Ya había jugado aquí, en el Bernabéu, con la selección brasileña y pude hacer gol, pero no fue con el Real Madrid. Hoy era mi estreno oficial y también me he estrenado en la Liga», aseguró Endrick.

«Estoy sin palabras. Solo puedo dar las gracias a Dios por todo lo que me está pasando. Siempre intenté ganar por toda la gente de Brasil, pero ahora también por la gente de España. Quiero que estemos unidos, y que siempre que haya partido ellos puedan disfrutarlo. Estoy muy contento de estar con estos grandes jugadores, que solo veía en los videojuegos. Es muy importante para mí», concluyó.