Eric García calienta el Clásico al comparar a Mbappé con el jugador más teatrero de la NBA

A las puertas de un Clásico que decidirá si el Barcelona es campeón de Liga si vence o empata ante el Real Madrid, ya han sido varios los futbolistas del equipo azulgrana los que han calentado el partido en el Camp Nou. Uno de los más irrespetuosos ha sido Eric García, quien ha hecho una comparación entre Kylian Mbappé y uno de los jugadores más polémicos de la NBA acusado de teatrero.

El central recibió a los medios y analizó los principales peligros del Real Madrid de cara al partido de vuelta. Fue entonces cuando le preguntaron a quién se parecía más Mbappé dentro de la liga estadounidense de baloncesto. En lugar de nombrar una estrella como LeBron o Stephen Curry, como muestra de respeto, Eric García le lanzó un dardo: «Shai Gilgeous-Alexander», nombró.

«¿Por qué Shai?», le preguntó el periodista de ESPN. «Prefiero no decirlo», contestó Eric García entre risas. Una respuesta que ha dado pie a todo tipo de interpretaciones sobre la razón por la que se dijo a ese jugador. A pesar de estar nominados al MVP de la temporada de la NBA y ser la estrella de los Oklahoma City Thunder, Shai tiene fama de exagerar faltas en los partidos para que los árbitros les piten tiros libres. Una práctica que ha sido muy criticada esta temporada por aficionados y compañeros de profesión.

Este mismo martes fue criticado a raíz de un partido entre Oklahoma y Lakers (108-90). Durante el primer cuarto del partido, Shai Gilgeous-Alexander protagonizó varias jugadas en las que simuló varias veces, aunque engañó muy poco al árbitro.

SGA is flopping on EVERY PLAY 😭 pic.twitter.com/nwdhzyKwCW — BrickCenter (@BrickCenter_) May 6, 2026

Mbappé, pendiente de jugar el Clásico

La presencia de Kylian Mbappé en el Clásico de este domingo pende de un hilo. El jugador ha estado entrenándose estos últimos días con el Real Madrid y este jueves se someterá a una resonancia para valorar si ha superado su lesión para estar disponible para Arbeloa. En los últimos días, el francés recibió críticas después de su viaje a Italia cuando el equipo estaba jugando ante el Espanyol.

El deseo de Mbappé es jugarlo, pero todo dependerá de que lo decidan los médicos del Real Madrid, que no correrán riesgo por su delantero, y menos a las puertas de un Mundial que quiere jugar sí o sí Kylian. Hasta entonces, desde Barcelona pretenden dejarle como un jugador que simula faltas y penaltis.