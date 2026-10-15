Drama en el centro del campo del Real Madrid: Courtois completó más pases que Valverde y Tchouaméni en la primera parte

El centro del campo del Real Madrid quedó en evidencia en el Olímpico de Roma, pese a la remontada. El doble pivote Tchouaméni-Valverde apenas ofrece fútbol y eso se vio reflejado en un dato de lo más revelador. Thibaut Courtois completó más pases durante la primera mitad que ambos futbolistas. El belga realizó 19 envíos en los primeros 45 minutos, mientras que el francés dio 17 pases y el capitán 16. Pese a la victoria, no se puede ocultar el problema de juego que tiene el equipo y este apunte lo refleja a la perfección.

El Real Madrid se vio superado contra la Roma en la primera parte, como bien reconoció Mourinho en la rueda de prensa. «Ellos nos han planteado un partido diferente de todos los que habían hecho hasta hoy y que habíamos analizado, pero no podemos hacer lo que hicimos», desveló el portugués, dándole todo el mérito a Gasperini.

En esa primera parte, el Real Madrid se fue con un empate en el marcador que, en la segunda fue a peor, con dos goles de Malen. La remontada llegó con un arreón final ya sin Tchouaméni sobre el césped y con Güler y Bernardo a los mandos, retrasando al lateral derecho a Valverde. El conjunto blanco comenzó a construir a partir de ahí y terminaría dándole la vuelta al marcador.

Pero durante buena parte del partido, el Real Madrid sufrió mucho. Los blancos se vieron superados en todo momento y prueba de ello es que Courtois era el encargado de iniciar la construcción del juego madridista y, en muchas ocasiones, este no pasaba por el centro del campo. El mejor ejemplo llegó con el segundo gol de la Roma, cuando el belga, desde la frontal, le mandó un balón raso a Vinicius hacia el círculo central. No había nadie que recibiese o que se ofreciese en ese espacio.

Vinicius tocó de tacón intentando tirarle un caño a su rival, no le salió, recuperó la Roma y el roto que había en el campo del Real Madrid era evidente. Llegaron en dos pases y batieron a Courtois para poner el 2-1. Después, en una contra rápida, harían el tercero. El centro del campo del conjunto blanco era inexistente, hasta que Mourinho movió ficha e introdujo a Güler y Bernardo Silva.

Eso sí, el técnico considera que, aunque no supo leer a Gasperini, no se equivocó de inicio. Llegó a decir que, si llega a salir de inicio con los futbolistas que terminaron el partido, se hubieran llevado cinco goles, porque «era imposible sostener así a la Roma». «A veces el entrenador es un idiota porque piensa la estrategia mal, pero pensaba que en los últimos 20 minutos tenía cambios para hacer cosas. Dadme un poco de cariño a mí también, lo hice bien», afirmó.