Uno de los misterios del Real Madrid esta temporada es saber qué sucede con Dani Ceballos. El mediocentro regresó al club tras su cesión en el Arsenal y antes de ponerse a las órdenes de Ancelotti se marchó a los Juegos Olímpicos, donde se lesionó el tobillo. Desde entonces, no ha vuelto a disputar un sólo minuto. El utrerano está en principio recuperado, pero no ha dispuesto de un minuto en lo que va de temporada, habiendo entrado sólo en una de las últimas convocatorias del conjunto blanco.

En el primer partido del torneo olímpico de Tokio 2020, Ceballos sufrió una aparatosa entrada que le llevó a perderse lo que restaba de campeonato. Estaba llamado a ser uno de los líderes de la selección española que finalmente acabó subcampeona, pero apenas pudo disputar unos minutos del primer encuentro de los de Luis de la Fuente. Lo que en un principio era un grave esguince, se fue complicando y hasta hoy no ha vuelto a vestirse de corto.

El Real Madrid tenía esperanzas en que el mediocentro cuajase un buen torneo, para así poder ponerlo en el mercado y desprenderse de él, pero la lesión le llevó a regresar a Valdebebas para tratarse e iniciar su recuperación. Aunque el Betis estaba interesado en hacerse con sus servicios, el enigma de su estado físico paralizó la operación, por lo que terminó siendo inscrito con el conjunto madridista.

Desde entonces, Ceballos ha atravesado un duro camino para recuperarse. El sevillano lleva meses tratándose en la ciudad deportiva buscando acortar unos plazos que, al contrario, se han ido prolongando. A finales de octubre comenzó ya a trabajar sobre el césped en solitario, alargándose hasta mediados de diciembre su incorporación con el resto del grupo. En su caso, como ha sucedido con el resto de lesionados del conjunto blanco, esta ha sido progresiva, pero en las últimas semanas ya ha estado entrenando al mismo ritmo.

Ante el Cádiz ya estaba listo para regresar. Ancelotti sorprendió incluyéndole en la convocatoria para recibir al equipo amarillo, pero no gozó de minutos. De cara al siguiente encuentro, ante el Athletic, y con el Madrid plagado de bajas a consecuencia del coronavirus, Ceballos se caía de nuevo de la lista.

De cara al primer partido de 2022, en el que el equipo se medirá a domicilio a Getafe, todo apunta a que podría volver. Al menos, por lo visto en las últimas sesiones de entrenamiento del Real Madrid. Ceballos estaba de nuevo con el grueso del equipo, participando al mismo nivel e intensidad, por lo que si no se da una nueva sorpresa, deberá formar parte de la expedición que se desplace hasta el Alfonso Pérez el domingo.

Una baza en la operación salida

Al Real Madrid se le ha atascado en este mercado invernal la operación salida. Son varios los jugadores con los que Carlo Ancelotti no cuenta y que podrían abandonar el club en las próximas semanas, pero no será nada fácil. Nadie quiere llevarse a los Bale, Marcelo, Isco o Mariano, por lo que todo apunta a que habrá que esperar a verano para desprenderse de ellos. Sin embargo, los blancos cuentan con una baza para hacer caja en este arranque de 2022, que no sería otra que Ceballos.

Se preveía que el mediocentro dejase el club el pasado verano, pero los problemas derivados de su lesión lo impidieron. Ahora, puede repetirse la misma situación. Aunque Ceballos es uno de los jugadores más aprovechables que tiene el conjunto blanco entre sus descartes, el hecho de no haber disputado ni un sólo minuto hasta la fecha le cierra bastantes opciones de abandonar el club.

El rendimiento que pueda ofrecer tras haber sufrido una complicada lesión en el tobillo y la incógnita de saber si se resentirá de sus problemas en un futuro próximo echan para atrás a los equipos que pudieran estar interesados en hacerse con sus servicios. El riesgo a correr, al no haberle visto aún en acción este curso, es elevado, por lo que será complicado que lleguen ofertas convincentes al Santiago Bernabéu.

Si todo va bien, el jugador podría estar en los dieciseisavos de Copa del Rey, ante el Alcoyano. Se prevé que Ancelotti, que apenas ha dado descanso a sus titulares en lo que va de curso, dé la oportunidad a los menos habituales en su estreno en el torneo del KO, ante un rival de Primera RFEF, la tercera categoría de nuestro fútbol. Será entonces cuando pueda producirse el estreno de Dani Ceballos esta temporada con la camiseta del Real Madrid y empezar a valorar el estado en el que se encuentran tanto él como su tobillo.