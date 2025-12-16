David Cuenca: «Es un 99% de fe y un 1% de posibilidades, pero al Real Madrid se le puede ganar»

El Real Madrid pondrá rumbo, en la mañana del miércoles, a Talavera de la Reina por primera vez en su historia. Un viaje habitual para el Castilla será la primera vez para el primer equipo madridista. Jamás ha jugado en El Prado y se estrenará en los dieciseisavos de final de la Copa del Rey. Para los madridistas todo es desconocido, pero en su rival hay quien les conoce muy bien, como es el caso de David Cuenca (Madrid, 2002).

El ex canterano madridista llegó este verano a Talavera tras un año muy complicado por culpa de una pubalgia que le obligó a pasar dos veces por el quirófano. El lateral izquierdo ya está totalmente recuperado y ahora está disfrutando en El Prado, donde esperan con ilusión y mucha fe al Real Madrid.

Pregunta: No está siendo la temporada soñada, pero lo del miércoles es una oportunidad en la que no tienen nada que perder y todo que ganar, ¿no?

Respuesta: Sí, totalmente. Es el premio de jugar contra los mejores jugadores del mundo y además no tienes nada que perder. Lo decía el otro día: es un 99% de fe y un 1% de posibilidades. Hay que disfrutar el partido y que pase lo que tenga que pasar.

P: El Real Madrid tampoco llega en su mejor momento. ¿Eso os hace creer un poco más?

R: Es verdad que ellos vienen de una dinámica complicada, con muchos partidos y una derrota reciente, pero al final es un equipo lleno de estrellas. Aunque vengan mal, te pueden sorprender en cualquier momento.

P: ¿Cómo puede sorprender el Talavera al Real Madrid?

R: Somos un equipo muy competitivo. Se vio contra el Málaga. En el primer partido estuvimos más atrás, pero no sufrimos realmente, estuvimos muy serios. Y en el segundo tuvimos 15 o 20 minutos imparables, les sometimos, tuvimos ocasiones claras y marcamos. En una eliminatoria a partido único, cada partido es un mundo. Si tenemos un día como aquel, todo puede pasar.

P: ¿En el vestuario se cree de verdad que se puede eliminar al Madrid?

R: Sí. En Primera Federación no estamos donde esperábamos, pero tenemos nivel para mucho más. Veníamos de cinco derrotas seguidas y eliminamos a todo un Málaga. ¿Por qué no creer en una hazaña contra el Real Madrid?

P: ¿Sabía que la última vez que el Madrid jugó en la zona, en Toledo, cayó eliminado en Copa?

R: No lo sabía, pero ojalá podamos emular esa hazaña, aunque el rival sea el Toledo. Sería increíble.

P: ¿Cómo se vive el sorteo cuando sale la bola del Real Madrid?

R: Yo no pude estar con mis compañeros porque estaba en el médico en Madrid, pero lo seguí en directo con mi madre y me volví loco. Ver la reacción de todos fue impresionante. Desde el capitán hasta el utillero, todos estaban como locos. Se palpaba la ilusión.

P: El club está haciendo todo para que la ciudad disfrute del partido.

R: Sí. Había unos 2.700 abonados y ya se ha llegado a 3.300. Mucha gente se ha abonado para asegurar entrada. Ojalá no solo vengan el día del Madrid, sino que se queden toda la temporada y El Prado sea una caldera cada fin de semana.

P: Ese apoyo es clave para salir de la situación liguera.

R: Totalmente. No es fácil estar ahí metido. Yo ya he vivido situaciones similares con el Castilla. Con el nivel que hay en la plantilla podemos salir, pero la afición ayuda muchísimo. Lo del Málaga fue espectacular. Ojalá ese ambiente empiece ya este domingo.

P: Usted ha pasado por Valdebebas. ¿Le piden consejo tus compañeros?

R: Más que consejo, te preguntan cómo es todo desde dentro, cómo son los jugadores. Somos cuatro los que hemos pasado por la cantera y yo intento contarles mi experiencia. Siempre hablo bien del Madrid, a mí me lo ha dado todo.

P: ¿Ya se habla de la lista de camisetas?

R: Se rumorea, pero todavía no ha llegado nada oficial. A mí cualquiera me hace ilusión. Si puedo elegir, igual pediría Mbappé o Bellingham, y luego intentar conseguir alguna de excompañeros con los que he compartido muchos años.

P: ¿Cómo está viendo a Carreras?

R: Me encanta. Es un pedazo de jugador, rinde en cualquier posición y está jugando todo. Creo que tiene hueco en el Madrid para muchos años.

P: ¿Qué le ha dado el Talavera a nivel personal?

R: Confianza. Venía de un año en blanco, de una lesión muy grave, y aquí confiaron en mí cuando otros no lo hicieron. Estoy eternamente agradecido. Mi objetivo es recuperar sensaciones y volver a sentirme futbolista, y creo que lo estoy consiguiendo.

P: Ha pasado por una pubalgia muy dura. ¿Qué puede contar de esa lesión?

R: Es una lesión muy complicada, física y mentalmente. Yo forcé en su momento y acabó rompiéndose el tendón, por eso necesité dos operaciones. Ojalá los jugadores que empiezan con molestias la controlen bien y no tengan que pasar por quirófano, porque ahí es cuando se alarga todo.

P: ¿Ahora está completamente recuperado?

R: Sí. Llevo 15 partidos esta temporada, varios completos, no me he perdido entrenamientos y no tengo molestias. Estoy perfecto.

P: Mantienes ese grupo de amigos de la cantera del Real Madrid desde niños con Lorenzo Aguado, Theo Zidane y Mario de Luis.

R. Sí, desde 2010. Hemos crecido juntos, llegamos al Castilla y ahora cada uno está en un sitio, pero seguimos viéndonos, hablando y viajando juntos. Son como hermanos.

P: ¿Qué significa el Real Madrid para usted?

R. Es la institución más grande del mundo. Todo el mundo la conoce. Ahora que vienen aquí y ves la que se está formando en la ciudad te das cuenta de su magnitud. Para muchos de nosotros será una oportunidad única y hay que disfrutarla.

P: Si ganan al Madrid… ¿Qué hace?

R. Dije que si meto gol me rapo. Eso sí lo prometo. Y quizá me plantearía un tatuaje de la fecha, aunque eso no lo aseguro.

P. ¿Y si marca, lo celebraría?

R. En el momento no sabes qué va a salir, pero seguro que luego pediría perdón. El Madrid me ha formado desde los ocho años y se merece un respeto.