El CTA respalda a De Burgos tras sus errores contra el Real Madrid en Montilivi

El Comité Técnico de Árbitros (CTA) ha respaldado la actuación de Ricardo de Burgos Bengoetxea en el Girona-Real Madrid. El colegiado bilbaíno dirigirá el Barcelona-Atlético de Madrid del martes 2 de diciembre, sólo 48 horas después de su actuación en Montilivi. El CTA premia así su desempeño en el empate merengue a domicilio, donde De Burgos no vio un claro penalti de Joel Roca sobre Rodrygo ni pitó una falta previa sobre Mbappé en el gol del Girona.

Una actuación que el comité arbitral da por buena con su designación para un duelo de altura entre culés y rojiblancos. De Burgos Bengoetxea estará asistido por Pablo González Fuertes desde la sala VOR. Esta dupla fue la encargada de dirigir la pasada final de Copa del Rey, en la que los colegiados amenazaron al Real Madrid en las horas previas de un partido en el que los madridistas acabaron perdiendo en la prórroga ante el FC Barcelona. De Burgos Bengoetxea y González Fuertes serán los encargados de impartir justicia en un partido vital entre los blaugranas, recién coronados como líderes de la Liga, y un Atleti a tres puntos de la cabeza.

𝗗𝗘𝗦𝗜𝗚𝗡𝗔𝗖𝗜𝗢𝗡𝗘𝗦 | 𝗝𝗢𝗥𝗡𝗔𝗗𝗔 𝟭𝟵 | MARTES 🟨🟥 Estos son los árbitros asignados para el partido adelantado del martes 2 de diciembre en Primera División. 👥 Designación completa: https://t.co/JiMTnVGQDU #ArbitrajeRFEF | @CTARFEF pic.twitter.com/Ozh7TNjUQq — RFEF (@rfef) December 1, 2025

El motivo de las amenazas de González Fuertes el pasado mes de abril fue los vídeos de Real Madrid TV, ante los que el árbitro VAR consideró que tenían que «tomar medidas». Precisamente, la televisión del club blanco ha retratado a De Burgos Bengoetxea con un recopilatorio de sus errores contra el conjunto blanco. «Es el árbitro que más le ha perjudicado. Así se está adulterando la Liga», han asegurado desde Real Madrid TV. También le definen como «hijo de Negreira», ya que es uno de los árbitros cuyo nombre aparece en los informes Javier Enríquez; hijo del ex vicepresidente arbitral.

De Burgos Bengoetxea rompió a llorar en la rueda de prensa previa a la final de la Copa del Rey, alegando que a su hijo le decían en el colegio que su padre era un ladrón por culpa de estos vídeos. El Real Madrid solicitó un cambio de árbitros para el partido, argumentando que estaban incapacitados para ejercer su labor, pero la RFEF rechazó la petición y tanto De Burgos como González Fuertes dirigieron el encuentro.

El balance de De Burgos con Barça y Atlético

El árbitro vizcaíno ha dirigido en 33 ocasiones al FC Barcelona, con un balance de 27 triunfos, un empate y cinco derrotas. En esta temporada, arbitró a los culés en la goleada al Getafe (3-0) en la quinta jornada de Liga. El Atlético de Madrid, por su parte, se ha anotado 24 victorias, siete empates y cuatro derrotas en los 35 partidos dirigidos por Ricardo de Burgos Bengoetxea. El encuentro, correspondiente a la Jornada 19 de Liga y adelantada con motivo de la Supercopa de España, será una nueva prueba para el colegiado tras sus errores en el Girona-Real Madrid.