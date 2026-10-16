El CSD medita actuar de oficio tras las declaraciones de Tebas comparando al Real Madrid con la Alemania nazi

Las palabras de Javier Tebas contra el Real Madrid podrían tener consecuencias. El Consejo Superior de Deportes (CSD) está estudiando actuar de oficio por las declaraciones del presidente de la Liga y vicepresidente de la Federación Española de Fútbol (RFEF), después de que este viernes comparara al Real Madrid con las formas de propaganda de la Alemania nazi.

En un mensaje publicado en sus redes sociales, Tebas justificó dicha comparación porque el canal oficial del club blanco ofrece a su juicio contenidos en los que el club aparece «siempre como víctima» y se «cuenta lo que alimenta el agravio y se oculta el contexto que permitiría comprobarlo».

«La dirección del Real Madrid dirige una orquesta de portaCOCES y Real Madrid TV lleva la voz cantante. Su partitura es siempre la misma: seleccionar las jugadas que interesan, repetir el agravio, alimentar la sospecha y señalar a los enemigos. Ese método recuerda a mecanismos de propaganda que explotó Goebbels, ministro de Propaganda de la Alemania nazi: repetición sistemática, construcción de un enemigo y subordinación de los hechos al relato. La comparación es con esas técnicas de propaganda, no con una ideología ni, por supuesto, con la afición madridista», dijo.

Poco después, el Real Madrid respondió exigiendo la «dimisión inmediata» de Tebas «como presidente de la Liga y vicepresidente de la Real Federación Española de Fútbol», y lo calificó como «una auténtica lacra para el fútbol español». Y ahora, según EFE, el CSD podría entrar de oficio y tomar medidas.

El club blanco considera «absolutamente intolerable y de extraordinaria gravedad que quien ocupa dos cargos de máxima responsabilidad en el fútbol español recurra a una comparación con los métodos de propaganda del régimen nazi», según explicó en un comunicado en el que asegura que «la aclaración de que no se refiere a la ideología nazi no atenúa su carácter profundamente ofensivo, moralmente repugnante e institucionalmente indigno».