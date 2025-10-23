Courtois vuelve a darle a Tebas donde más le duele: «Si la Liga se cree la mejor del mundo…»

La suspensión del partido de Liga en Miami entre Barcelona y Villarreal sigue generando reacciones. Thibaut Courtois fue uno de los más críticos con la celebración del encuentro en tierras estadounidenses y con la censura de las protestas de los jugadores, horas antes de que se hiciera oficial el fracaso de la propuesta liderada por Javier Tebas. Al igual que en la previa, el guardameta del Real Madrid dejó clara su postura tras el partido ante la Juventus. «Si crees que eres la mejor liga del mundo no te hace falta ir a otro lado a jugar tus partidos», explicó Courtois.

El belga volvió a incidir en cómo hubiera adulterado la competición la disputa del Barcelona-Villarreal en Miami, así como en la falta de transparencia sobre esta decisión. «Estoy satisfecho, porque no tenía sentido cómo lo querían hacer, sin transparencia. Los partidos se tienen que jugar tanto en tu casa como fuera. Si en el futuro se quiere hacer se tiene que votar unánimemente entre todos los clubes. Si no es así no se puede cambiar», argumentó el portero merengue tras firmar una gran actuación ante la Juventus.

Courtois considera que la Liga de Javier Tebas tiene varios aspectos por mejorar antes de intentar expandir su marca disputando partidos fuera de las fronteras españolas. «Si tú crees que tu marca es buena y que eres la mejor liga del mundo no te hace falta ir a otro lado a jugar tus partidos. Primero tienes que tener tus estadios llenos y mejorar otras cosas», continuó el ex del Atlético de Madrid. Courtois cree que la pretemporada es el momento idóneo para este tipo de experimentos: «Tampoco te va a ayudar. Jugamos partidos en pretemporada: Madrid, Barça, Atlético, Villarreal o Leganés. Para eso están las pretemporadas».

Courtois y su crítica a la Liga de Tebas

Un verano más, la Liga ha sufrido una desbandada de talento hacia la Premier League y otros campeonatos. La delicada situación económica de los clubes españoles ha provocado que varios de ellos hayan tenido que deshacerse de grandes jugadores para cumplir con el control financiero de la Liga. Es el caso de internacionales con La Roja como Martín Zubimendi (Arsenal) y Yéremy Pino (Crystal Palace) o estrellas de sus equipos como Lukébakio (Benfica) y Uche (Crystal Palace).

Para Thibaut Courtois, las dificultades de los clubes españoles para cumplir con el fair-play financiero se deben solucionar antes de intentar llevar un partido de la Liga a Miami. «El fair-play financiero creo que es bueno, pero muchos equipos están vendiendo a sus mejores jugadores para cumplir. No es normal que el 30 de agosto o el 1 de septiembre haya diez equipos haciendo milagros para inscribir a sus jugadores. Eso es lo primero que se tiene que mejorar y no ir a jugar fuera», sentenció el portero del Real Madrid.