Courtois levanta el muro, otra vez. Y lo hace para salvar al Real Madrid. El belga encadena dos partidos consecutivos dejando la portería a cero, ante Getafe y Juventus, y en ambos encuentros ha sido capital para que los blancos salvasen la victoria. En el Coliseum, haciendo una parada en el último minuto del descuento a Kamara, y en el Bernabéu contra los italianos haciéndose enorme para salvar un mano a mano contra Vlahovic al inicio de la segunda mitad, y haciendo varias intervenciones de mérito para retener los tres puntos en la Champions.

Courtois, esta temporada, ha regresado a su mejor nivel. Si la pasada campaña recibió 63 goles en los 53 partidos que jugó -un dato que no correspondía a un portero de su calidad-, este curso ha tenido que recoger la pelota de su portería 10 veces en 12 encuentros. Es decir, ha sido capaz de bajar notablemente el ritmo encajador del curso pasado. Además, ha dejado la portería a cero en seis ocasiones, en la mitad de los encuentros. Y todos estos números no son mejores por los cinco goles que encajó en el Metropolitano contra el Atlético de Madrid.

Courtois ha regresado a su mejor nivel y el Real Madrid lo celebra. Los blancos no son todavía todo lo sólidos que deberían en defensa y siguen concediendo ocasiones al rival, pero ahora los contrarios se vuelven a encontrar con el que es posiblemente el mejor portero del planeta.

“El míster quiere que juegue alto, pero con un balón que viene así tampoco soy muy rápido. Parecía que Militao iba a llegar, pero Vlahovic es un gran delantero y ahí estoy yo para ayudar. Contento con esa parada”, explicó tras el encuentro Courtois al hablar sobre su intervención ante el serbio.

Con el Clásico a la vuelta de la esquina, es capital para el Real Madrid contar con el mejor Courtois. Ese que no terminó de aparecer la pasada temporada por errores propios y ajenos, pero que este curso vuelve a rendir al mejor nivel posible para ser un jugador diferencial dentro del terreno de juego. Thibaut vuelve a ser un problema para los delanteros rivales.

300 veces de blanco

Ante la Juventus, Courtois sumó su partido número 300 con el Real Madrid: «Es bonito que mi partido 300 con el Real Madrid haya terminado en 1-0, con victoria, con un buen partido mío y con buenas paradas. Quizá la mejor intervención de hoy ha sido el mano a mano con Vlahovic. Técnicamente, ha sido muy buena».

Courtois alcanza los 300 partidos con el Real Madrid tras ocho temporadas vistiendo de blanco. De estos encuentros, 196 fueron victorias, y se reparten en: 209 partidos de Liga, 63 de Champions, ocho de Copa del Rey, nueve de Supercopa de España, nueve del Mundial de Clubes y dos de Supercopa de Europa. Además, en 119 de ellos ha dejado la portería a cero.

Con sus paradas -muchas de ellas para la historia-, Courtois ha contribuido a la consecución de los 14 títulos que atesora en su palmarés como madridista. Además, desde su debut con el Real Madrid en septiembre de 2018, ha ganado el Premio The Best al Portero de la FIFA (2018), el Trofeo Yashin (2022) y el Zamora de la Liga (2019/20).