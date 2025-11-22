Convocatoria del Real Madrid contra el Elche: Tchouaméni y Rüdiger no llegan a tiempo

La convocatoria del Real Madrid para el duelo contra el Elche, que se disputará este domingo en el estadio Martínez Valero, presenta como gran ausencoa el la deAurélien Tchouaméni. El francés, que sufrió ante el Liverpool una lesión en el músculo semitendinoso de la pierna izquierda y cuyo tiempo de baja inicial se estimaba en tres semanas, ha acelerado su recuperación y estará ante el Olympiacos, pero no viaja al Martínez Valero.

Quien tampoco estará es Antonio Rüdiger, que confía en poder volver con el grupo el próximo miércoles ante el Olympiacos en Champions. Tampoco están convocados los lesionados Carvajal, Militao y Mastantuono. Además, Alaba no supera la sobrecarga que arrastraba de Austria y tampoco estará en el Martínez Valero.

Un partido capital

El Real Madrid afronta ante el Elche un partido de enorme importancia para el devenir de la temporada. El equipo llegó al parón de selecciones —el último de 2025— en un momento muy delicado, tras caer en Anfield frente al Liverpool en un encuentro muy pobre y empatar ante el Rayo en Vallecas con otra actuación decepcionante.

A día de hoy, en el club existen muchas dudas sobre Xabi Alonso. Muchísimas. Las sensaciones dejadas en los dos últimos partidos han debilitado su figura, especialmente porque parte del vestuario parece haberse distanciado del técnico.

Una mala imagen del Real Madrid este domingo en el Martínez Valero podría dejar muy tocada la posición de Xabi Alonso a estas alturas del campeonato. El encuentro ante el equipo de Sarabia -una de las grandes revelaciones de la Liga- es, en la práctica, una auténtica final para el entrenador.

El Madrid está obligado a ganar en Elche. El empate no le sirve y una derrota sería un golpe muy duro. No supondría su despido inmediato, pero sí complicaría considerablemente su situación, sobre todo por lo que viene después.

El calendario que afronta el conjunto blanco tras visitar el Martínez Valero es especialmente exigente: Olympiacos en El Pireo, Montilivi y San Mamés. Además, en el club trabajan con la previsión de llegar al duelo contra el Elche con el Barcelona como líder de la Liga, dado que lo lógico es que el conjunto azulgrana gane al Athletic en su regreso al Camp Nou, aumentando así la presión sobre el equipo madridista.

