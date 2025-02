El consejo de Cristiano Ronaldo a Mbappé para triunfar en el Madrid: «Le enseñaría a jugar de nueve»

Cristiano Ronaldo ha compartido su visión sobre el desempeño de Kylian Mbappé en el Real Madrid durante una entrevista exclusiva con Edu Aguirre en el programa Los Amigos de Edu. La conversación entre el astro portugués y el periodista ha generado gran expectación en el mundo del fútbol. El nativo de Madeira se mojó sobre los asuntos más actuales, uno de ellos, Mbappé. El maestro dio algunos consejos a su alumno para ayudarle a triunfar en la Casa Blanca.

Cristiano Ronaldo, quien brilló durante nueve temporadas en el club merengue, no dudó en ofrecer su experiencia al joven delantero parisino. «Si yo estuviera en el Real Madrid le enseñaría a jugar de 9. Porque yo no era delantero. Me acostumbré a jugar de delantero. Yo jugaba en la banda y la gente se olvida», afirmó. Esta declaración subraya la evolución que Cristiano experimentó en su propia carrera, pasando de ser un extremo a convertirse en un goleador prolífico.

El máximo artillero de la historia de los madridistas considera que el papel del ariete francés está complicando su rendimiento en el Real Madrid. «La posición de delantero le complica un poco a Mbappé, porque él no sabe jugar de delantero en mi opinión… No es que no sepa, es que no es su posición», explicó CR7.

Cristiano Ronaldo enfatizó la importancia de la adaptación y versatilidad en el juego de Mbappé. Sugirió que «Kylian no debería ser el típico delantero» y añadió: «Yo si fuese él jugaría más o menos como juega Cristiano Ronaldo de delantero». Estas recomendaciones demuestran la creencia de Cristiano en la importancia de desarrollar un estilo de juego único y adaptable.

«Le quiero mucho»

El ex madridista reconoce el talento del francés y su potencial para convertirse en una figura clave del equipo: «Yo no tengo dudas de que Mbappé va a dar muchas alegrías a los aficionados del Real Madrid». Para asegurar el éxito del galo en la capital española, el Bicho hizo un llamamiento a la afición madridista para que apoyen a la joven súper estrella blanca. «Cuidadlo. Cuidadlo. Se lo digo a la afición del Real Madrid… Cuiden al chaval», pidió.

Cristiano es consciente de que es el ídolo de Kylian Mbappé. Por eso, el portugués está dispuesto en «monitorizar» la carrera del de Bondy para que llegue lo más lejos posible. Antes de zanjar el asunto Kylian, CR7 no ocultó su amor por el exjugador del Paris Saint-Germain. «Le quiero mucho», zanjó el cinco veces Balón de Oro.

Kylian tocó fondo, pero ahora vuela

Las palabras de Cristiano Ronaldo llegan en un momento crucial para Mbappé, quien se encuentra en su primera temporada con el Real Madrid tras su esperado fichaje en el verano de 2024. A pesar de las altas expectativas, el francés ha demostrado su valía con un rendimiento sobresaliente en lo que va de la temporada 2024-25. A pesar de unos inicios más que complicados, Mbappé ha marcado 22 goles en 34 partidos disputados con el Real Madrid.

En la Liga, el rendimiento de Mbappé ha sido particularmente destacado. Con 15 goles en 20 partidos, el nativo de Bondy se lanza a por Lewandowski en la carrera para el Pichichi. Su participación en la creación de juego también ha sido notable, con 2 asistencias, demostrando su versatilidad en el ataque madridista.