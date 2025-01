El Clásico no tuvo color. Mejor dicho, sí lo tuvo: azulgrana. El Barcelona de Hansi Flick dio un repaso memorable al Real Madrid de Ancelotti para levantar la Supercopa. Y eso que los blancos se adelantaron con un golazo de Mbappé, pero el vendaval azulgrana trituró el inexplicable planteamiento de Carletto. Marcaron Raphinha, dos veces, Lamine Yamal, Balde y Lewandowski y sólo la expulsión de Szczesny, con media hora de Clásico por delante, evitó que la goleada fuera histórica. El Madrid no tuvo ni fútbol ni carácter ni alma ni entrenador para intentar maquillar siquiera la manita del Barça.

Carletto y Flick iban con todo. Aunque la Supercopa sea un título con menos valor que el doctorado de Pedro Sánchez, un Clásico siempre es un Clásico. Puerta grande o enfermería. Estatua ecuestre o fin de ciclo. No hay medias tintas. El que gana nada en la marmita de la euforia y el que pierde paga. Bien lo sabe Ancelotti, que perdió 0-4 en el Bernabéu en el primer Clásico de la temporada. Por eso los entrenadores del Real Madrid y del Barcelona repitieron los onces que les habían traído hasta la final de esta Supercopa de España en Arabia.

Para los despistados. Por el Real Madrid volvían a saltar al césped del estadio Al Jahwara Courtois; Lucas Vázquez, Tchouaméni, Rüdiger, Mendy; Valverde, Camavinga; Rodrygo, Bellingham, Vinicius; y Mbappé. En el Barcelona salían Szczesny; Koundé, Cubarsí, Iñigo Martínez, Balde; Casadó, Pedri; Lamine Yamal, Gavi, Raphinha; y Lewandowski. El indultado Dani Olmo esperaba turno en el banquillo. Pitaba Jesus Gil Manzano, aquel colegiado que le señaló al Madrid tres penaltis en contra en un partido en Mestalla hace un par de temporadas.

Nos dieron las ocho en España y arrancó el Clásico en Arabia. Puntualidad máxima. Pronto ambos equipos destaparon sus caras. El balón para el Barcelona, replegado, muy replegado, el Real Madrid. Lo que le gusta a Ancelotti: juntitos atrás y salir rápido con el balón. Y antes de los dos minutos ya tuvo el Barça la primera ocasión. Se la guisó Lamine Yamal pero no se la comió Courtois, que metió una mano imponente abajo al disparo del azulgrana, que se envenenó tras botarle en las narices al meta madridista.

Mbappé pega primero

No olía la pelota el Real Madrid, chorreado por el Barça en el arranque. De nuevo Courtois evitó el 0-1 tras un centro medido que cabeceó a placer Raphinha. El portero belga sacó una mano de esas que le han convertido hace tiempo en el mejor portero del mundo. Y del portero pasamos al delantero. En la primera contra que tuvo Mbappé, asistido por Vinicius tras una buena recuperación, vacunó al Barcelona. Kylian aceleró, sentó a Balde tras dos bicicletas, y la cruzó con precisión ante la mala y tardía salida de Szczesny.

Pese al gol del Madrid el partido era del Barça. En el 8 de nuevo Raphinha tuvo en sus botas batir a Courtois, pero tuvo que ajustar tanto su disparo que se le marchó fuera por poco. En el marcador ganaba Ancelotti, en la pizarra Flick. El monólogo azulgrana hundía al Madrid en su propio área. Los blancos se asían al espíritu del Etihad para achicar agua pero aún quedaba mucho Clásico como para meterse tan atrás.

En el 13 hizo su segunda contra el Madrid pero Bellingham no llegó por poco a la asistencia de Vinicius. Otra vez volvía la pelota al Barcelona. Otra vez se metía atrás el Madrid. Dos minutos después Mbappé se echó al suelo. Su tobillo, doblado en una acción involuntaria con Koundé había dicho basta. Entraron las asistencias y le vendaron el tobillo sobre el césped. Lo permitió Gil Manzano para enfado de los jugadores del Barcelona. Tanto que Raphinha se llevó el botiquín de los fisios del Real Madrid, que tuvieron que terminar su trabajo allende la banda.

Lamine Yamal es Messi

Con Mbappé de regreso, el Clásico seguía siendo de color azulgrana. El Real Madrid se defendía con orden, oficio y compromiso. Pedri y Raphinha leían los espacios pero fallaban en el remate final. No lo hizo Lamine Yamal, que logró el empate en el 21 tras una acción individual que habría firmado Messi en la que retrató a Mendy primero y a Tchouaméni después. Rüdiger, que había abandonado su sitio para perseguir a Lewandowski, no salió en la foto y esta vez Courtois no pudo hacer nada por despejar el tiro cruzado del joven crack azulgrana.

Respondió el Real Madrid con un cabezazo de Tchouaméni a la salida de un córner que sacó como pudo Szczesny. Y al siguiente córner otra vez el francés lo intentó con una chilena que se estrelló contra el trasero de Koundé. No tenía respiro el Clásico pese a que el manejo del juego era del Barcelona. Los de Flick sufrieron el contratiempo de una lesión muscular de Iñigo Martínez, el jefe de la defensa, que tuvo que ser sustituido por un Ronald Araujo que puede tener los días contados en el equipo azulgrana.

Y no habíamos llegado siquiera a la media hora de Clásico. Lamine Yamal seguía haciendo de la defensa del Real Madrid el patio de su casa. Su lectura del juego, mezcla de imaginación y madurez, es sobrecogedora. Mientras tanto, los blancos llegaban al área del Barcelona con menos elaboración que un perrito caliente. El plan de Ancelotti era simple: defender atrás y correr hacia adelante.

El Pero Carletto no contaba con que Camavinga hiciera una de las suyas. En su intento de despejar la pelota se llevó puesto a Gavi, que estaba loco por la música de tirarse. No vio el penalti Gil Manzano pero sí el VAR, que le advirtió. Lo señaló, amonestó al francés y la pena máxima la ejecutó Lewandowski a pesar de que Courtois llegó a adivinar el lado. Pues nada, el Barcelona le había dado la vuelta a la final de la Supercopa.

Repaso azulgrana

Después del segundo, con el Barcelona desatado y el Real Madrid como un boxeador sonado, llegó el tercero. Lo marcó Raphinha con un precioso cabezazo, que no se perdió Lucas Vázquez, tras un centro maravilloso de Koundé. El Clásico pintaba azulgrana tras otra sensacional primera parte en la que Flick, igual que en el Bernabéu, había retratado a Ancelotti, que sigue con su librillo escrito cuando Sabrina cantaba el «boys, boys, boys».

El Barcelona se iba al descanso con tres goles a favor, dos paradones de Courtois y tres ocasiones clamorosas de Raphinha. Al peso, la goleada, que podría haber sido de escándalo, no era para tanto. Justo al filo del descanso Courtois evitó el cuarto con una mano cambiada espectacular para sacar el disparo a bocajarro de Balde, que había dejado retratado a un Lucas Vázquez que no daba abasto.

Iba a señalar Gil Manzano el camino de los vestuarios para el bien de un Real Madrid que había sido destrozado en el primer acto cuando Raphinha y Balde cogieron la moto, pillaron mal parado a todo el equipo de Ancelotti tras un córner a favor y el canterano logró el cuarto. Entonces sí, con 1-4 en el marcador, nos fuimos al descanso. El equipo blanco había recibido una de las mayores palizas en un primer tiempo que se recuerdan.

El primer tiempo del Barcelona había sido primoroso y el del Real Madrid, una calamidad. Y no es la primera vez. Los azulgrana pueden ser uno de los equipos mejor entrenados del mundo y los blancos, posiblemente, el peor. Lo de Ancelotti no tiene nombre. Es capaz de hacer un pésimo equipo con algunos de los mejores jugadores del mundo.

No hay quinto malo

La respuesta de Carletto se veía venir: Ceballos por Camavinga, al que Gil Manzano le había perdonado la expulsión. Empezó el segundo tiempo con una ocasión de Rodrygo cuya volea se estrelló en la cruceta. Y del uy el Real Madrid pasamos al quinto del Barcelona. Lo marcó Raphinha en una contra asistido por Casadó en la que no regresó Lucas Vázquez y en la que el pobre Tchouaméni volvía a paso de tortuga.

A Ancelotti se le empezaba a poner cara de Lopetegui y de Rafa Benítez y decidió parar la sangría con un cambio defensivo: Asencio por Lucas Vázquez. Fede Valverde pasaba al lateral derecho y Tchouaméni al mediocentro. En el 54 un contragolpe peligroso de Mbappé acabó con el derribo claro de Szczesny sobre la frontal. No lo vio Gil Manzano pero el VAR le advirtió para que lo revisara. Pitó falta y mostró la preceptiva roja al portero del Barcelona.

Flick aprovechó para meter a Iñaki Peña y Dani Olmo por Gavi y Lamine Yamal. La falta, por cierto, era muy peligrosa para el Real Madrid. La botó maravillosamente Rodrygo y la coló por la escuadra del recién salido portero del Barcelona. Acortaba distancias el equipo de Ancelotti, que desclavaba un clavo de su ataúd ya encargado.

El Barça resiste con diez

Trató el Real Madrid de regresar al mundo de los vivos. Resistía el Barcelona pertrechado en su área dispuesto a hacer valer sus tres goles de ventaja. Entró Modric por Tchouaméni, también superado de mediocentro. Gil Manzano también dejó sin sanción un pisotón de Vinicius que habría sido la segunda amarilla. Ahora dominaban los de Ancelotti que cargaban el área sin ritmo ni mordiente. Bellingham y Vinicius seguían desaparecidos en el Clásico.

Ancelotti movió ficha en el 73: Fran García y Brahim por Mendy y Vinicius que también estaba jugando de prestado. Al Real Madrid se le iba agotando el tiempo y ni con un jugador más era capaz de generar ocasiones ante un Barcelona doliente. Flick metió en el 78 a Ferran Torres por un tocado Raphinha, sin duda el MVP del Clásico.

Intentó maquillar Mbappé el resultado con un mano a mano postrero que sacó Iñaki Peña con una mano maravillosa. Sólo el francés y Courtois se salvaron del enorme naufragio del Real Madrid que deja a muchos señalados pero con un nombre por encima de todos: el de su entrenador. Una vez más Ancelotti fue superado, superadísimo, en la pizarra por Hansi Flick. Su puesto no peligra hasta final de temporada, pero igual el club blanco debe ir pensando en otro técnico para el futuro. El inmediato digo.