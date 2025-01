El Real Madrid falta el respeto a su historia

El Real Madrid faltó el respeto a su historia en Yeda. A su escudo y a su afición. El equipo blanco, que se define como un club universal, tuvo en la final de la Supercopa de España una mancha de esas que hacen daño y tardan en olvidarse. Otra vez, como pasó en el Santiago Bernabéu hace 78 días, los de Flick golearon a los de Ancelotti y les sacaron los colores, aunque en esta ocasión fue aún peor. El escenario, una final y la disputa de un título.

El Real Madrid saltó al terreno de juego a disputar la final como el que sale por la mañana de su casa a comprar el pan. No sabían por dónde les venía un Barcelona que en cuatro minutos merecía ir ganando 0-2, pero por esas cosas que tiene el fútbol y la suerte, Mbappé adelantó a los blancos. Poco iba a importar.

El Barcelona, un equipo tremendamente superior, terminó empatando y goleando. Era normal. La superioridad de unos y otros era abismal. El Real Madrid firmó un esperpento que se vio traducido en una goleada histórica en Yeda. Un bochorno para un conjunto blanco que tendrá mucho que reflexionar en los próximos días, porque la humillación es de esas que pasan factura para el futuro.

Lo de Lucas y Tchouaméni no fue serio

Qué avenida. Qué manera de no entenderse absolutamente en nada. La banda derecha del Real Madrid fue la zona que terminó más señalada en el baile que pegó el Barcelona a los blancos en Yeda. No se entendieron, lo hicieron todo mal, y los de Flick no dudaron en aprovecharlo. El -13, donde Koudé puso un centro desde la Sagrada Familia que remató a placer Raphinha solo dentro del área, define a la perfección lo que estos dos jugadores hicieron en el césped. No se enteraron y Ancelotti tampoco, ya que tardó 50 minutos en quitar al gallego para dar entrada a Asensio. Ya era tarde, puesto que los blancos perdían 1-5. Sí, 1-5.

Rodrygo estuvo a la altura

Tantísimas veces criticado, muchas veces injustamente, Rodrygo, junto a Courtois, fue el único que estuvo a la altura. El brasileño lo intentó una y otra vez, estrelló un balón en la madera y marcó un golazo de falta para tratar de maquillar el resultado, pero ni así. El 2-5 final es suficientemente sonrojante.

Courtois evitó una tragedia mayor

El Real Madrid se llevó de Arabia Saudí una cornada de esas con varias trayectorias y desgarro muscular. Una avería importante, que podría haber sido mayor si no es por Courtois, que evitó en los cuatro primeros minutos de partido los goles casi cantados de Raphinha y Lewandowski. Luego, pudo hacer poco en el tsunami azulgrana que le pasó por encima. Un desastre donde el belga se dedicó a sacar balones del fondo de la red.

Mbappé no faltó a su cita, aunque dio igual

Mbappé adelantó al Real Madrid en la final de la Supercopa de España. El francés hizo su primer gol en un Clásico tras aprovechar una contra lanzada por Vinicius. Como pasó en las dos finales anteriores, Supercopa de Europa e Intercontinental, el delantero madridista no faltó a su cita con el gol. Luego, se pudo hacer una lesión grave que quedó en nada y asistió a otro repaso del Barcelona. Y ya van dos seguidos esta temporada.

Qué malo es Gil Manzano

Esto también hay que decirlo. El árbitro no vio ninguna de las acciones claves del encuentro. En la primera mitad, el penalti clarísimo que cometió Camavinga sobre Gavi. Y en la segunda, la falta que le hizo Szczęsny a Mbappé que provocó la expulsión del portero del Barcelona. En ambas acciones tuvo que ser advertido por el VAR, cuando la realidad es que eran bastante evidentes. Sí, el extremeño estuvo al nivel del partido del Real Madrid. Por cierto, también perdonó la segunda amarilla a Camavinga en la primera parte.

Las notas del Real Madrid