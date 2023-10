Christensen se rinde a Bellingham: «Ha conquistado la Liga»

Andreas Christensen ha valorado el fichaje de Jude Bellingham por el Real Madrid. El defensa del Barcelona ha reconocido la superioridad de la nueva estrella del conjunto blanco, que en este inicio de la temporada ha sorprendido con el mejor arranque individual en la historia de la entidad. El central ha destacado que, en sus primeros encuentros, «ha conquistado la Liga», puesto que ha marcado en ella ocho goles en los primeros ocho partidos que ha jugado.

El inglés no ha podido caer más de pie en un Bernabéu que ya se ha rendido a él. Su buen rendimiento ha provocado que no sólo el club y la afición valoren positivamente su fichaje, sino que desde el Barcelona también reconocen el salto de calidad de los madridistas con su llegada. Christensen ha sido el primero en hacerlo, durante el parón internacional.

«Es molesto cuando te sientas y miras los resultados y ves lo que está consiguiendo», reconoció el danés al ser preguntado sobre Bellingham. El central, que también reconoció que le gustaría mantener su importancia este curso en los planes de Xavi, siguió deshaciéndose en elogios hacia el británico: «Ha estado marcando en los últimos partidos casi siempre y decidiendo partidos. Ya no sé cuántos goles ha marcado».

Christensen apunta a la titularidad en el Clásico que medirá a Barcelona y Real Madrid el próximo 28 de noviembre y sabe que les será muy complicado parar a Bellingham si se mantiene a ese nivel. «Ha conquistado la Liga en estos primeros partidos», ha reconocido el central culé.

También ha querido hablar sobre el salto de calidad que le ha dado al conjunto blanco la llegada del ex del Dortmund. Christensen no ha dudado en destacar todo lo bueno que le aporta a la plantilla de Ancelotti el contar con un jugador como él: «Es cierto que el Madrid ha acabado fichando a un gran jugador, que puede ser decisivo en muchos partidos».

Christensen contra Bellingham

Las lesiones del Barcelona hacen que Christensen apunte a la titularidad en el Clásico ante el Real Madrid. Jules Koundé, en principio, no llegará al partido que enfrentará a los dos grandes de España en el Olímpico de Montjuic, lo que abre las puertas del once al danés. Será uno de los encargados de frenar al jugador del conjunto blanco, al que no ha dudado en alabar en una entrevista concedida a la televisión de su país TV2Sport.

El barcelonista también ha señalado su malestar por no ser de la partida en el encuentro de Champions contra el Oporto. Después de ganarse la titularidad el pasado año y ser importantísimo para que el Barça ganase la Liga, puesto que las labores defensivas de los azulgranas fueron lo más destacable del pasado curso, en este ha perdido su sitio con la llegada de Cancelo y el desplazamiento de Koundé al centro de la zaga.

Sin embargo, la lesión del francés, que sufre un esguince en el lateral interno de su rodilla, le tendrá de baja durante unas semanas. Por ello, todo apunta a que no estará en el Clásico y que será Christensen quien deba ocupar su plaza de inicio ante el Real Madrid.