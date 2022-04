Chelsea-Real Madrid: horario y dónde ver online en vivo y por TV en directo el partido de Champions League

El Real Madrid visita Stamford Bridge para medirse al Chelsea en el partido correspondiente a la ida de los cuartos de final de la Champions League. El conjunto madridista intentará sacar un buen resultado de Londres para, dentro de una semana, matar la eliminatoria en el Santiago Bernabéu delante de su afición como hicieron ante el PSG en lo que fue una noche histórica para el madridismo.

Parece que ha pasado ya bastante tiempo desde aquella noche mágica e histórica en el Santiago Bernabéu en la que el Real Madrid remontaba la eliminatoria frente al PSG. Los de Ancelotti acabaron imponiéndose por 3-2 en el global de la manga y se plantaban en los cuartos de final de la Champions League. A los pocos días el cuadro de Chamartín, tras el sorteo, conocía que se tendría que medir al vigente campeón de la máxima competición continental.

Carlo Ancelotti, que de momento no ha viajado con el equipo porque no ha dado negativo en los test de coronavirus, podrá contar con sus hombres de confianza. En la capital de España se han quedado futbolistas como Eden Hazard, Luka Jovic o Isco, con los que no cuenta el técnico italiano, por lo que se espera el once de gala sobre el césped de Stamford Bridge. Además, el Real Madrid llega tras haberse impuesto por 1-2 al Celta y afianzarse, aún más, en el liderato de la Liga Santander.

Delante estará un Chelsea que continúa siendo peligroso pero que no es el del año pasado. Los de Thomas Tuchel están terceros en la Premier League a 14 puntos del líder y llegan a este encuentro tras perder ante el Brentford por 1-4 hace apenas unos días. Quieren levantarse los londinenses y podrán hacerlo delante de su público, aunque al principio se esperaba que este choque fuera a puerta cerrada por los vínculos de Roman Abramovich con Vladimir Putin.

¿Dónde ver por televisión en directo y online el partido?

El Chelsea – Real Madrid se puede ver en televisión a través del canal de Movistar Liga de Campeones. Si quieres ver online en vivo el Chelsea – Real Madrid, puedes hacerlo a través de la plataforma de Movistar+. Además, en DIARIO MADRIDISTA encontrarás la narración online en directo del partido de ida de los cuartos de final de la Champions League, con el minuto a minuto, resultado y goles del Chelsea – Real Madrid desde una hora antes del arranque del mismo.

A qué hora juega el Real Madrid

El Real Madrid se enfrenta al Chelsea en el partido correspondiente a la ida de los cuartos de final de la Champions League a partir de las 21:00 horas, una hora menos si te encuentras en las Islas Canarias.

¿Dónde se juega el Chelsea-Real Madrid?

El estadio de Stamford Bridge acoge este miércoles 6 de abril de 2022 a las 21:00 horas (horario peninsular) el encuentro correspondiente a la ida de los cuartos de final de la Champions League entre el Chelsea y el Real Madrid.

¿Quién arbitra el Chelsea-Real Madrid?

El colegiado designado para el partido de Stamford Bridge de este miércoles entre Chelsea y Real Madrid es el francés Clément Turpin. En el VAR estará su compatriota Jérome Brisard.