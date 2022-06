Ceferin: «La Superliga sólo son tres personas enfadadas con todos…»

El presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, ha vuelto a cargar con la idea de crear una Superliga, proyecto encabezado por Florentino Pérez y que cuenta con el apoyo de Joan Laporta, presidente del Barcelona, y de Andrea Agnelli, de la Juventus. El esloveno sostiene que «son sólo tres personas enfadadas con todos, llevando a todo el mundo a los tribunales». También ha hablado de cómo es su relación con el presidente del Real Madrid y ha defendido el nuevo formato de la Champions League.

Aleksander Ceferin, presidente de la UEFA, ha vuelto a mostrarse contrario a la idea de crear una Superliga. El proyecto, sobre el que se pronunciará en unos días el Tribunal de Luxemburgo, está encabezado por Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, con el respaldo de Joan Laporta y Andrea Agnelli, presidentes del Barcelona y Juventus, respectivamente. A los tres, el presidente de la UEFA los ha tildado de «personas enfadadas con todos» y que están «llevando a todo el mundo a los tribunales».

“¿Qué le diré al Tribunal de la Unión Europea? Que la UEFA no es un monopolio. Uno es libre de estar en ella o no. Puede participar en nuestras copas u organizar la suya propia. Pero entonces, es lógico que no juegue las nuestras, ¿no? Sea cual sea la decisión del Tribunal, nada cambia: la Superliga está muerta porque nadie quiere participar. Sólo veo a tres personas enfadadas con todos, llevando a todo el mundo a los tribunales», declaró Ceferin en una entrevista con La Gazzetta dello Sport.

“La decisión que se adopte será muy importante a nivel simbólico. Pero la Unión Europea defiende el modelo europeo, que es la razón de éxito del fútbol. Contamos con el apoyo de veinte países. La disciplina independiente de la UEFA lo evaluará todo”, continuó Ceferin.

«Con Florentino, respeté el protocolo»

Cuestionado por su relación con los presidentes de dos de los clubes defensores de la Superliga, Juventus y Real Madrid, Ceferin aseguró que con el primero «no tiene ninguna relación». En el caso del presidente de la entidad madridista, Ceferin tuvo que compartir tiempo recientemente con Florentino Pérez durante la disputa de la final de la Champions League. El esloveno relató cómo vivió ese momento.

«Estuve con Florentino Pérez y respeté el protocolo, la UEFA no es de mi propiedad. En la final de París, estuvimos codo con codo. Nos felicitamos, pero eso es todo», dijo. También se le preguntó por su buena relación con Nasser Al Khelaifi, presidente del París Saint Germain. “Mi buena relación no es con el PSG, sino con el presidente de la ECA -el propio Al-Khelaifi-. Es uno de los que entendió y defendió el modelo europeo, a diferencia de otros presidentes europeos”, dijo.

Defiende la nueva Champions

Ceferin salió en defensa del nuevo formato de la Champions League, modelo que ha recibido muchas críticas por parte de entrenadores y jugadores. “Todo el mundo quiere más partidos, nadie renuncia a nada. Los clubes pidieron diez partidos en la liguilla de la Champions, serán ocho, el número correcto. Las ligas nacionales de 18 equipos serían más útiles, pero los presidentes no están de acuerdo. Deberían entender que dos copas nacionales -en Inglaterra, la FA Cup y la Copa de la Liga- son demasiadas. Es fácil atacar siempre a la UEFA y a la FIFA, pero el discurso es sencillo: si se juega menos, se cobra menos. Los que deberían quejarse son los trabajadores de las fábricas que cobran mil euros al mes”, dijo.