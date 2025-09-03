Ceballos estuvo tentado de salir hasta el último momento

Dani Ceballos comienza una nueva etapa en el Real Madrid. El verano que ha dado el utrerano al club, una vez más, no ha sido sencillo. Más bien todo lo contrario. Como ya pasó hace justo un año durante el periodo de fichajes, el andaluz ha coqueteado con la posibilidad de irse de la entidad madridista. Mientras, en Valdebebas siempre han tenido claro que, con contrato hasta 2027, si se quería ir debía traer una oferta que se acercase a los 20 millones de euros. Y esta oferta terminó llegando, y la directiva madridista la terminó aceptando, pero fue el jugador el que lo hizo saltar todo por los aires.

El Real Madrid llegó a tener un acuerdo con el Olympique de Marsella para que Dani Ceballos se marchase a Francia a cambio de 14 millones de euros. Los marselleses viajaron a la capital para cerrar el acuerdo y se encontraron a una entidad madridista proactiva a vender a un jugador que se quería ir. El problema, de manera inesperada, fue del jugador y sus representantes, que no terminaron de alcanzar un entendimiento con el club galo, que finalmente se retiró de la operación. Esto sucedió en la última semana de mercado, pero tras ver cómo se iba al traste esta opción apareció otro club que también tenía la intención de hacerse con sus servicios, incluso igualaba lo que cobra en el Madrid, unos 4,5 millones de euros por temporada, pero esta vez fue el jugador el que ya no se quería mover.

Desde el Real Madrid se le abrió la puerta para irse, como se ha hecho siempre, pero con una condición: debía traer una oferta. El club blanco no le puso ningún impedimento en ningún momento para hacer las maletas, pero finalmente decidió seguir en la entidad madridista, a pesar de haber tenido dos opciones para marcharse.

Ceballos busca el perdón

Ahora, Ceballos busca la redención. El malestar en el club con el andaluz es notable, puesto que tras darle lo que quería decidió romperlo absolutamente todo y cambiar de idea después de que el Real Madrid hubiese llegado a un acuerdo con él. Para Xabi, tampoco era un problema su marcha. El donostiarra cuenta con él, como con todos, pero si se hubiese ido, el relevo era Thiago Pitarch, quien está en dinámica del primer equipo durante el proceso de recuperación de Bellingham.

Por todo esto, Ceballos, una vez se ha confirmado que se queda, buscará ganarse el protagonismo con trabajo y silencio, especialmente en las redes sociales, esas que utiliza más de lo deseado. Su objetivo es ser un jugador importante para el Real Madrid. Nunca será titular indiscutible, pero al mismo tiempo tiene un perfil que escasea en la plantilla madridista.