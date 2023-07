Casemiro habla claro sobre su salida del Real Madrid

Casemiro ha hablado sobre su salida del Real Madrid el pasado verano. El centrocampista brasileño se marchó del conjunto blanco hace ya casi un año, y aseguró en una entrevista que si se hubiera producido «dentro de dos o tres años, no hubiera dejado el Real Madrid». La oferta del Manchester United llegó en el «momento ideal» según el futbolista.

La salida del brasileño se produjo justo al final del mercado cuando apenas había habido rumores sobre su posible adiós tras diez años. «Primero hablé con mi familia, quienes lo aceptaron de inmediato. Era la oportunidad de dejar un gran club (Real Madrid) en lo más alto, a una edad que todavía me permite tener ese hambre de seguir ganando. Si hubiera sido dentro de dos o tres años, no hubiera dejado el Real Madrid para irme a otro grande, no tendría esa ambición de cambiar de liga y apalancar otro club gigante. Fue el momento ideal», comentó.

A sus 31 años, el centrocampista se ha convertido en un peso pesado del equipo y reconoce que le han acogido bastante bien en Old Trafford. «Claro que todos quieren cariño y respeto, quieren marcar una época de títulos, pero no imaginé que sería tan rápido, esto es muy gratificante y ha sido sorprendente. Todo el mundo en el club siempre ha sido muy cariñoso, me sentí querido desde el primer día, lo cual no fue fácil después de estar diez años en el Real Madrid. Es el resultado del trabajo en el campo, fue una mezcla muy buena de hinchas, empleados, jugadores, y eso ha sido muy importante para mi adaptación».

Casemiro también habló sobre la diferencia entre la Liga y la Premier durante su entrevista con la revista brasileña Placar: «Está siendo exactamente lo que pensaba. Lo principal es que aquí no hay partido fácil, el primero juega contra el último y no está seguro de ganar. Si lo haces con solo el 90% de tus fuerzas, pierdes. Me gusta la Premier, son los partidos con mejor ambiente. Todo es genial, me dijeron que Mánchester era una ciudad difícil para vivir, pero me encanta».

«Me gusta ser líder»

Respecto a cómo lleva el hecho de ser uno de los pilares de este United, y uno de los jugadores más importantes dentro del vestuario, Casemiro reconoció que le gusta ese papel: «Para ser honesto, me gusta tener este papel, sí. Ser líder, ser como un padre, me gusta dar ejemplo, ser el primero en llegar. Me gusta hacer este trabajo. El brazalete de capitán no es más que un símbolo, pero los jugadores tienen la responsabilidad de hablar con el árbitro, con los jugadores. Me gusta ser ese jugador ejemplar».