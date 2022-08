Casemiro: «El United es el club más grande de Inglaterra»

Carlos Henrique Casemiro ya habla como jugador del Manchester United. Tras dejar el Real Madrid y ser presentado en Old Trafford justo antes del duelo que midió a los Diablos Rojos con el Liverpool, ha concedido una entrevista a los medios oficiales del club en la que asegura que está «muy emocionado». «Me han recibido muy calurosamente. Ya he sentido ese cariño especial de todos hacia mí y por supuesto eso es muy importante. Ese cariño tan grande lo sentí desde que llegué y creo que es un nuevo reto. Estoy absolutamente encantado. Siento que tengo 18 ó 20 años, tengo muchas ganas, estoy emocionado de estar entre mis compañeros de equipo, jugando en el estadio y creo que es una gran emoción y estoy absolutamente encantado», añadió.

Casemiro también habló de cómo se está sintiendo en estos primeros días en su nueva casa: «Fue increíble cuando llegué. La gente fue muy amable conmigo, mostrándome mucho cariño y eso es lo que te gusta sentir como persona. Entonces, estoy muy feliz, muy emocionado y siento que es un gran y nuevo desafío para mí, así que quiero trabajar duro».

«Bueno, es el club más grande de Inglaterra. Es el club con más títulos. Entonces, estoy muy feliz y no puedo esperar para ponerme en marcha», añadió.

Además, habló de Old Trafford: «Sabemos que hay mucha historia aquí. Es un club que tiene mucha historia, no solo el estadio sino también el club. Lo ha ganado todo y quiero conocer a mis compañeros y ayudar al equipo y soy un jugador más en el Manchester United».

Sus recuerdos del United

«Para ser sincero, vuelvo aquí, 15 años después. No sé si mucha gente lo sabe, pero yo jugué una competición aquí cuando tenía 15 años, cuando estaba en el São Paulo, y tienes esa película que te pasa por la cabeza de que 15 años después vuelves aquí a jugar con el Manchester United y ni en tus mejores sueños te imaginarías jugando aquí. Obviamente, cuando jugué en esa Copa Nike me hubiera gustado venir aquí y ahora que estoy aquí de nuevo soy el hombre más feliz del mundo y no puedo esperar a producir en el campo y ayudar a mis compañeros y a que el Manchester United gane partidos y trofeos», aseguró.

Casemiro explicó como se cocinó el fichaje: «Bueno, desde el primer momento los directivos del Manchester United se han portado muy bien conmigo y eso es lo que necesitaba. Me han demostrado mucho cariño y quiero demostrarlo cuanto antes en los entrenamientos, en los partidos… Por ese cariño que han mostrado hacia mí, al ficharme… por eso quiero empezar ya. Estoy deseando empezar».

Además, se mostró feliz por poder jugar en la Premier: «La Premier League es un sueño. Es una liga maravillosa. El respeto que la afición tiene por los jugadores, los jugadores por la afición, los jugadores por los árbitros, los árbitros por los jugadores, la pasión de los clubes… Cuando vas del aeropuerto a la ciudad sientes que hay fútbol en el ambiente y creo que ese estadio también habla por sí solo. El campo respira fútbol y estoy encantado de estar aquí».

Por último, se refirió a dos viejos compañeros como son Varane y Cristiano: «Bueno, son dos jugadores con los que he tenido el placer de jugar. Podríamos estar todo el día hablando de Cristiano. Es uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol. Si recordamos su etapa en el Real Madrid, creo que pasamos siete años juntos, así que es un honor volver a jugar con estos jugadores, pero no sólo con ellos, sino que estoy deseando conocer a mis nuevos compañeros, ayudarles y que ellos me ayuden a mí también. Estoy increíblemente emocionado de estar aquí en el Manchester United».

«He hablado con Rafa. Me dice que es feliz. Su familia está muy feliz aquí en Manchester y siento que el Manchester United tiene un gran central en él y, como sabemos, Cristiano está ahí arriba como uno de los mejores jugadores en la historia del fútbol y creo que seguirá consiguiendo cosas», finalizó.