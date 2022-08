Casemiro: «No me voy por dinero, después de París sentí que mi ciclo había acabado»

Después de un acto más que emotivo con el que se despidió del Real Madrid, Carlos Casemiro respondió a las preguntas acerca del fin de su etapa en el club, los motivos de su adiós y los nuevos retos que tendrá en el Manchester United. El jugador ha revelado que la decisión la tomó tras la última final de la Champions, cuando entendió que había terminado su ciclo en el club.

Sensaciones

«La sensación es de muchísima felicidad y de haber cumplido. Estoy con el deber cumplido de que he dado todo por el club, en el Bernabéu y en los entrenamientos. Todas las veces que llegaba a casa digo que duermo tranquilo porque he dado todo. Tengo la mayor felicidad del mundo por eso».

Decisión

«Cuando tomas una decisión tan importante siempre es difícil. Cuando terminó la final de Champions, tenía la sensación de que estaba terminando mi ciclo aquí dentro. Soy honesto y creo que estaba acabando mi ciclo y después de vacaciones tenía la misma sensación. He dado todo por este club y he cumplido. La historia está hecha».

Nuevos retos

«Busco mi gran objetivo que es probar una liga y una cultura diferentes. Lo que he ganado en Madrid está hecho y ahora voy como un jugador que no ha ganado nada y que quiere ayudar. Lo principal son esos nuevos retos, con toda la ilusión».

Negociaciones

«No fue tan rápido. Después de la final de Champions ya hubo conversaciones de que estaba terminando mi ciclo. Era una decisión muy importante para mí. Para mi fue muy difícil hablar con el presidente, pero la honestidad es uno de mis valores y tengo que ser honesto con él siempre».

Punto de inflexión

«Creo que la sensación de que el ciclo había terminado. La Premier me encanta. Siento la sensación de haber cumplido».

¿Cuestión de dinero?

«La gente que piensa eso sabe que no soy así. Si fuera por dinero me hubiera ido hace cuatro o cinco años. El club se ha portdo siempre bien. Es una decisión mía, de cerrar un ciclo. El que piensa así, no me conoce».

Kroos y Modric

«Fue igual que decírselo al presidente. Toni me envió un mensaje preguntándome si me iba y le contesté que me dejara dormir, porque él estaba enfermo. No sólo a ellos dos. A todos mis compañeros. La sensación de que el ciclo terminó y hay que dar un paso adelante. Me voy al club más grande de Inglaterra. Aunque soy hincha del Real Madrid. Yo soy del Real Madrid y este club seguirá ganando títulos».

Dudas

«Siempre es difícil. Sé el cariño que tengo de todos. Claro que es difícil tomar esta decisión, pero tenía claro que había acabado un ciclo aquí. Creo que la historia está hecha. Ahora hay que pensar en el nuevo reto, en el nuevo desafío».

Trío del centro del campo

«Creo que las palabras de Ancelotti son muy bonitas, llamándonos Triángulo de las Bermudas. Todo lo que se hace en este club te llena de felicidad. El último año fue una Champions mágica. Tengo ese sentimiento y me quedo con esas noches del año pasado. Kroos y Modric son mis amigos, me han ayudado y es verdad que jugar con ellos es fácil».

Mundial

«Es mi identidad y mis valores. No hay montaña que no pueda subir. Sé que es un desafío importante, pero cambiar mi club es mi gran objetivo. Tengo ganas de ir y empezar a jugar. Por mí jugaba hoy contra el Liverpool. Estoy nervioso y para mí es un reto muy importante».

Camavinga y Tchouaméni

«Menos mal que no soy entrenador. Creo que el Madrid siempre ficha a los mejores. Fede también puede. Es un jugador que da tranquilidad para 12 años. Camavinga nos enseñó el año pasado que puede ser importantísimo. Tchouaméni es titular con Francia y creo que el club está bien con estos jugadores».

Brasil

«No he hablado con nadie de la Selección, pero no hace falta. Saben cómo soy y es una decisión personal. Saben lo profesional que soy y el trabajo sigue. Tengo que hacer una gran temporada. Pienso en el Manchester».

Cristiano

«No he hablado con él, pero tengo mucha ilusión por jugar con él. El Bicho seguirá siendo un mito del fútbol. Ojalá que se quede allí. Es de los mejores de todos los tiempos. Tengo ilusión de jugar con él y con más compañeros».

Cambio de ciclo

«El MVP de la Supercopa enseña lo que soy y lo que demuestro. Tenía en la cabeza que había que cambiar, pero he hecho el gran partido. Eso habla de lo que soy. Pero el cambio ya estaba pensado».

Aprendizaje en Mánchester

«Quiero transmitir mis valores. Lo que me enseñó aquí el Real Madrid quiero enseñarlo aquí. La mentalidad de ganar títulos, partidos, entrenamientos… Quiero aprender de la Liga. Tengo mucha ilusión. Estoy en el mejor momento. Sigo disfrutando».

Momentos malos

«En el Real Madrid se gana la Liga y la Champions y estás obligado a ganarlas otra vez. Es el club más exigente. Todos tenemos el sueño de jugar aquí. En ocho años, he ganado cinco Copas de Europa. Me quedo con esa felicidad. En el fútbol se gana o se pierde, pero siempre he dado todo dentro del campo».