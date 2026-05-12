Casemiro: «Cristiano era de otro planeta y Bale el más completo»

Casemiro fue entrevistado por Rio Ferdinand y dejó el motivo por el que el vestuario del Real Madrid que dominó Europa durante casi una década es considerado uno de los mejores de la historia. El brasileño repasó su etapa en el club blanco en una extensa entrevista y dejó reflexiones muy potentes sobre jugadores como Cristiano Ronaldo, Luka Modric, Toni Kroos o Gareth Bale.

Y si hubo un nombre que destacó por encima de todos fue el de Cristiano. Casemiro no tuvo dudas. Para él, el portugués es el futbolista más completo con el que ha jugado jamás. Más incluso que Lionel Messi o Neymar.

«Cristiano es otro nivel», vino a decir el mediocentro brasileño. Casemiro explicó que lo que hacía diferente al portugués era que podía hacerlo absolutamente todo: atacar, defender, marcar de cabeza, correr al espacio, decidir partidos y mantener una ambición enfermiza incluso en encuentros menores. Según contó, Cristiano vivía obsesionado con marcar goles cada día, independientemente del rival o del contexto.

El ex madridista también dejó una frase demoledora sobre Bale. Para él, el galés fue «el jugador más completo» que vio en su mejor momento. Un futbolista capaz de marcar diferencias físicas y futbolísticas absolutamente descomunales. Casemiro recordó especialmente las finales ante el Atlético de Madrid y el Liverpool, donde Bale apareció en noches históricas.

Además, el brasileño explicó por qué el centro del campo formado junto a Modric y Kroos funcionó tan bien durante tantos años. Habló constantemente de «conexión». Una sociedad que prácticamente no necesitaba hablar sobre el campo porque todos entendían perfectamente lo que el otro necesitaba en cada momento.

Casemiro también puso en valor algo que, según él, marcaba la diferencia en el Real Madrid: la fortaleza mental. Recordó casos como el de Mateo Kovacic, un futbolista al que considera extraordinario, pero que tuvo que convivir con suplencias constantes por delante de Kroos y Modric. Para el brasileño, jugar en el Real Madrid exige algo más que calidad: exige aguantar psicológicamente una presión constante.

Y ahí dejó otra reflexión importante sobre el club blanco. Según Casemiro, en el Real Madrid nunca basta con ganar. Ni siquiera levantando la Champions. Siempre se exige más. Siempre se mira al siguiente objetivo. «No puedes mirar atrás·, explicó. Una mentalidad que, según él, es la verdadera esencia competitiva del conjunto blanco.

También tuvo palabras enormes para Messi, al que calificó directamente como «imposible» de defender. Casemiro reconoció que muchas veces prefería no entrarle demasiado fuerte porque sabía perfectamente lo complicado que era frenarle cuando arrancaba cerca del área.