El hijo de Cristiano entrena con el Real Madrid hasta que se aclare la situación en Arabia Saudí

Cristiano Ronaldo y el Real Madrid podrían volver a unir sus caminos. El hijo del astro portugués, Cristiano Ronaldo Jr., ha entrenado con la cantera madridista estos días. Aprovechando la presencia de su padre en la capital de España debido al conflicto en Oriente Medio, el joven jugador del Al-Nassr se ha ejercitado con el club blanco para no perder la forma física.

El Real Madrid ha permitido a Cristiano Jr. entrenarse con sus canteranos mientras se resuelve la situación en Arabia Saudí. Después de los ataques de Irán a una refinería saudí, la familia del portugués salió del país y puso rumbo a Madrid. Con ellos ha venido también Cristiano Ronaldo, que se encuentra recuperándose de su lesión.

Así lo anunció su entrenador, Jorge Jesus, hace unas semanas: «Viajará a España para recibir tratamiento con un terapeuta personal, como hacen otros jugadores». El periodo estimado de baja era de unas cuatro semanas. Mientras tanto, Cristiano Ronaldo Jr. se ejercita en Valdebebas junto a las jóvenes promesas del club blanco para no perder la forma. En la cantera madridista le han acogido con los brazos abiertos, aunque fuentes consultadas por OKDIARIO aseguran que no está a prueba, simplemente está aquí hasta que puedan volver a Arabia.

La noticia saltaba después de que el hijo de la leyenda madridista entrenara con la cantera madridista este martes, según adelantó The Athletic y ha podido confirmar OKDIARIO. A sus 15 años, Cristiano Jr. se ha convertido en una de las grandes perlas del fútbol portugués. El furor por el hijo del cinco veces Balón de Oro es tal que en su debut con Portugal sub-15 fueron hasta 16 ojeadores de distintos clubes profesionales a verle.

Tiene a media Europa a sus pies, pero el hijo mayor de Ronaldo sigue siendo jugador del Al-Nassr. No obstante, el Real Madrid está muy atento a su crecimiento y sigue muy de cerca su evolución. En caso de que su rendimiento sea bueno, desde el club madridista se plantearían la opción de llevárselo e incorporarlo a sus filas. Por el momento, la perla portuguesa está entrenando en Valdebebas hasta que se resuelve el conflicto en Arabia Saudí y Cristiano pueda volver a jugar, para así incorporarse de nuevo a las filas de la cantera del Al-Nassr.