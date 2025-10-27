Carvajal volverá a someterse a una operación en la rodilla derecha

Dani Carvajal tendrá que volver a pasar por el quirófano tras el Clásico en el que jugó casi media hora. El internacional español sintió unas molestias al término del partido. El jugador fue sometido a unas pruebas este lunes y los servicios médicos del Real Madrid decidieron que su capitán se someta a una artroscopia en la rodilla derecha, la que se lesionó el año pasado, en las próximas horas.

«Tras las pruebas realizadas a nuestro capitán Dani Carvajal por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado la presencia de un cuerpo libre articular en la rodilla derecha. Carvajal será sometido a una artroscopia», dijo el club en un comunicado.

El defensa madridista estará de baja en un periodo estimado entre un mes y medio y dos y medio por lo que parece improbable que esté de regreso antes de 2026. Carvajal ha disputado a lo largo de esta temporada 443 minutos disputándole el puesto de titular en el lateral derecho a Trent Alexander-Arnold.

El jugador de 33 años reapareció en el Clásico tras casi un mes de baja por una lesión en el sóleo. Carvajal ahora tendrá que armarse de paciencia para tratar una rodilla derecha maltrecha con el objetivo de ponerse a punto para el final de la temporada y para disputar el Mundial de Fútbol.

(Noticia en ampliación)