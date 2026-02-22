Cargas policiales en El Sadar tras la victoria de Osasuna contra el Real Madrid

La Policía Nacional tuvo que actuar después del Osasuna-Real Madrid. Lo que se había convertido en una fiesta futbolística en el Sadar, acabó convirtiéndose en una batalla campal entre la seguridad del club y un grupo de aficionados radicales que terminó con dos detenidos y varios heridos dejando imágenes que se volvieron virales en redes sociales.

Todo radicó en que Thibaut Courtois recibió el lanzamiento de una pequeña botella, objeto que el portero belga entregó al árbitro para que este activase el protocolo y el delegado de Osasuna avisase por megafonía. Al terminar el encuentro, la seguridad privada de Osasuna acudió a la grada desde la que se había arrojado y ahí fue donde empezó el altercado. Ante la violencia de un grupo de ultras, la policía tuvo que intervenir donde se puede ver cómo neutralizaron a algunos de ellos para evitar que el caos en las salidas del estadio se extendiese.

Más tarde, el Osasuna lanzó un comunicado aclarando la situación: «El Club Atlético Osasuna abrirá una investigación interna para aclarar los incidentes ocurridos tras la disputa, esta noche, del encuentro ante el Real Madrid. El club lamenta las imágenes que se han presenciado en las zonas interiores del estadio una vez concluido el partido, las escenas de pánico y la afectación que ello ha tenido sobre socios y socias que desalojaban el estadio en ese momento celebrando una gran victoria de su equipo», informaron.

De momento solo hubo dos detenciones y continúan viendo las imágenes para detectar al autor que intentó agredir al portero del Real Madrid. Durante el resto del partido, llovieron objetos de todo tipo como un balón de playa que Raúl Asencio tuvo que apartar del terreno de juego antes de la salida de un córner. Un problema que sigue circulando en los estadios de nuestro país y que la Liga sigue sin poner solución.