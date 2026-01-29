Cañizares señala el problema del Real Madrid: «Hay jugadores por debajo de su nivel»

El Real Madrid vuelve a estar en la diana. Después de una buena racha e imagen de Álvaro Arbeloa y los suyos, el fracaso de quedarse fuera del top-8 en Champions ha salpicado de lleno a una plantilla que se ha criticado las últimas horas por un exceso de relajación que ha sido habitual en algunos partidos de la temporada.

Un discurso que hasta los propios futbolistas tuvieron que admitir que tuvieron toda la culpa de perder ante el Benfica. Algunos salieron a dar la cara como Mbappé, Bellingham o Fede Valverde. Sin embargo, en la afición del Real Madrid vuelve a resonar ese hartazgo de ver cómo el equipo no está dando todo el potencial que puede dar: «Los culpables somos los jugadores», dijo el charrúa. «Esto no tiene buena pinta», comentó el inglés. «Es un tema de tener más ganas que el resto», explicó el francés.

Hasta el propio Arbeloa intentó proteger a sus futbolistas de la quema: «No he sabido imprimir a los jugadores el nivel que quería que diesen en el campo y la responsabilidad es mía. No he sabido que lo afrontasen como yo quería», afirmó el técnico en zona de prensa.

Uno de los más críticos hacia la imagen del Real Madrid fue Santiago Cañizares. El ex portero mostró su preocupación del rumbo hacia donde va el equipo: «Puede ser frustrante porque no veo mucha crítica y hay pocas soluciones. Aquí el problema no se soluciona con gritar más. El público puede estar mejor, pero eso no va a arreglarlo todo. ¿Cuál es la forma? Lo que es evidente es que el equipo tiene cierto desequilibrio en la confección de la plantilla».

«Hay jugadores que no están a su mejor nivel y no parece que lo vayan a estar. ¿Lo que es evidente es que el equipo ha perdido calidad y que solamente. Hay dos jugadores que están entre el once de Europa y dices bueno ‘¿dónde están las soluciones? ¿Porque crítica llevamos con crítica todo el año, pero y la solución dónde está? ¿Porque?’», zanjó Cañizares.