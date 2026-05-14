El Bernabéu se pone en pie para ovacionar al legendario Cazorla

Corría el minuto 55 cuando el Santiago Bernabéu se puso en pie por primera y única vez este jueves para ovacionar a un jugador. No era un partido sencillo por todo lo que rodea actualmente al Real Madrid, pero su afición tuvo un gesto de caballerosidad al aplaudir la entrada al terreno de juego de una leyenda del fútbol español como Santi Cazorla.

El bicampeón de Europa con España recibió el homenaje del estadio más imponente del mundo en el que posiblemente fuese su último encuentro ahí. Todo apunta a que Cazorla colgará las botas al término de la temporada tras cumplir la pasada su gran objetivo de ascender a Primera División con el equipo de su vida, el Real Oviedo.

Antes de saltar al campo, se abrazó con Álvaro Arbeloa. Fueron compañeros en la selección española durante muchos años. Y acto seguido, Cazorla se llevaría la gloria del Bernabéu. Terminó no siendo el único, ya que el Bernabéu también ovacionó a su capitán, Dani Carvajal, quien posiblemente disputa este jueves su penúltimo duelo en su estadio.