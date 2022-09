Benzema toca balón y está listo para reaparecer ante Osasuna

Karim Benzema está listo para enfundarse la camiseta del Real Madrid en partido oficial tres semanas después de sufrir una lesión en el debut del club blanco en Champions League frente al Celtic de Glasgow. El francés cumplió con los pronósticos de los médicos recuperándose de una dolencia en el músculo semitendinoso y una sobrecarga en el cuádriceps de la pierna derecha.

El delantero blanco pudo entrenar con sus compañeros en la mañana del miércoles con total normalidad jugando un partidillo con compatriotas como Aurélien Tchouameni, quien estuvo con la selección francesa durante este parón de selecciones. De los internacionales se unieron también a los partidillos en espacio reducido Courtois, Hazard, Camavinga, Alaba, Mendy y Rüdiger.

«Feliz de regresar con el equipo. Pasó tiempo, he tenido tiempo para hacer una pretemporada y me siento muy bien, cómodo y tengo ganas de jugar el domingo. He hecho mucho trabajo físico, no he tocado el balón. He hecho mucha carrera porque como llegué tarde de las vacaciones no he tenido tiempo para hacer mucha pretemporada», dijo Benzema sobre su estado.

El capitán quiso también definir el momento del equipo. «Lleno de victoria, de goles, de carácter y creo tenemos un gran equipo. Gente que empieza, gente que entra y nos veo muy bien. Tenemos que continuar. En nuestra cabeza todo está claro. Tenemos que ganar cada partido para sacar puntos en la Champions y en La Liga. Sabemos que todos los partidos son importantes porque todos los rivales quieren ganar al Real Madrid, pero estamos preparados», añadió.

Veremos si Ancelotti apuesta por poner directamente a Benzema como titular en el partido ante Osasuna o si espera para ir metiéndole poco a poco en la dinámica del equipo con un mes de octubre más que cargado con 10 partidos en agenda. Rodrygo Goes ha cubierto con garantías el papel de un Benzema que espera también poder seguir marcando goles tras hacer la temporada pasada la más productiva de su carrera.

Modric, entre algodones

El club blanco notificó que Luka Modric se ejercitó en el interior de las instalaciones del Real Madrid para cuidarle tras clasificar a Croacia para la Final Four de la Liga de Naciones de la UEFA. Además tampoco estuvo Lucas Vázquez, quien todavía se recupera de una lesión en el músculo grácil de la pierna derecha.

Que Benzema toque balón es la mejor noticia posible para un Real Madrid que espera como agua de mayo los goles del francés, quien muy posiblemente reciba este mes de octubre la distinción individual más importante de toda su carrera: el Balón de Oro. Karim espera poder celebrar este galardón marcando goles en el Santiago Bernabéu.