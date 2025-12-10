Bale se sincera sobre su fichaje por el Real Madrid: «Fui un ingenuo»

Gareth Bale siempre mostró una personalidad diferente a la de otras estrellas del mundo del fútbol. El jugador galés siempre estuvo alejado de los focos, de los medios de comunicación y de los halagos que recaían sobre otros compañeros. Retirado desde principios de 2023, Bale reconoce que su particular carácter le ayudó a soportar la presión que supone convertirse en un ‘Galáctico’ del Real Madrid. «Fui un ingenuo», ha admitido sobre su llegada al conjunto blanco.

Uno de sus momentos más difíciles en la capital española lo vivió en el año 2019. Después liderar a Gales hacia su segunda clasificación a la Eurocopa consecutiva, el entonces jugador del Real Madrid mostró una bandera galesa con el conocido mensaje «Gales. Golf. Madrid. En ese orden». Gareth Bale ha explicado los motivos que le llevaron a posar con la bandera: «Acabábamos de clasificarnos y alguien la puso frente a mí. ¿Qué se supone que debía hacer? No puedo tirar la bandera de mi país al suelo… sólo celebraba con amigos».

El ex jugador merengue ha confesado que se sintió «agraviado» por el lema y ha explicado la polémica alrededor de su afición al golf. «Nunca jugué ocho horas, siempre me comporté como un profesional. La gente no lo sabe y se inventó este lema», ha indicado Bale. El galés ha destacado su fortaleza mental para superar las críticas que surgieron a raíz de este episodio. En la actualidad, el que fuera estrella del Real Madrid tiene claro cuál sería su orden de prioridades: «Familia, golf y salud».

En una extensa entrevista con GQ Magazine, Gareth Bale también ha valorado lo que supuso su llegada al Real Madrid. Tras una larga negociación con el Tottenham -y un traspaso récord por aquel entonces-, el futbolista galés desembarcó en la Casa Blanca en verano de 2013. «Muchos jugadores van al Madrid para ser ‘Galácticos’, pero yo fui sólo a jugar al fútbol», ha reconocido. El ex jugador ha destacado su presencia en los grandes partidos, como su gol en la prórroga de La Décima o su recordada cabalgada en la final de Copa del Rey ante el Barcelona. «Fui un poco ingenuo, al ir a Madrid y no saber lo duro que era», ha concluido Bale.

La temprana retirada de Gareth Bale

Gareth Bale colgó las botas con sólo 33 años, una edad temprana en comparación a la de muchos de sus ex compañeros en el Real Madrid. Jugadores más veteranos que el galés, como Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Luka Modric o Sergio Ramos aún siguen en activo. Para Bale, la clasificación de Gales al Mundial de Qatar 2022 supuso el colofón perfecto a su carrera. «Sentí que no me quedaba nada más por lograr», ha admitido el galés.