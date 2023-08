Athletic – Real Madrid en directo online | Sigue en vivo el partido de LaLiga Santander hoy

Arranca la Liga EA Sports. El Real Madrid se mide al Athletic Club de Bilbao en San Mamés en el partido correspondiente a la jornada 1. El conjunto de Carlo Ancelotti fue subcampeón el pasado curso liguero y quiere comenzar su andadura en la temporada 2023-24 de la mejor forma posible, con un buen triunfo en San Mamés. La Catedral acoge uno de los clásicos de España como primer plato fuerte de un campeonato que se antoja muy emocionante como cada año y en el que los blancos intentarán sumar como sea los tres primeros puntos fuera de casa. Todo lo que suceda en este primer acto te lo vamos a contar aquí, minuto a minuto, en DIARIOMADRIDISTA.

Sigue en directo el Athletic-Real Madrid

Respuesta de Courtois

Courtois, que hoy verá el partido en reposo días antes de su operación, respondió rápidamente a la publicación del Real Madrid: «¡Gracias equipo! Estoy con vosotros».

Camiseta de apoyo a Courtois

Los jugadores del Real Madrid llevarán una camiseta de apoyo a su portero, Thibaut Courtois. El belga se lesionó en el entrenamiento del pasado jueves y se rompió el ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda, por lo que se perderá gran parte de la temporada. Hoy, sus compañeros debutan en Liga frente al Athletic en San Mamés y tendrán un emotivo gesto de apoyo al muro blanco. Además, los visitantes vestirán con la primera equipación.

Alineación del Real Madrid

Ya sabemos cuál es el primer once en Liga del Real Madrid. Carlo Ancelotti. apuesta por un centro del campo totalmente renovado en el que no hay hueco ni para Kroos ni para Modric. Además, repite con la formación que ha empleado a lo largo de toda la pretemporada y mantiene el 4-4-2 en rombo. Lunin estará en portería, con Carvajal y Fran García en los laterales, escoltados por Militao y Alaba. Tchouaméni actuará de pivote, con Camavinga y Valverde de interiores y Bellingham en la media punta. Arriba no hay dudas, Vinicius y Rodrygo serán los encargados de llevar la voz cantante en ataque.

Previa

¡¡Muy buenas a todos!! Bienvenidos a la primera jornada de la Liga EA Sports, en la que el Real Madrid dará sus primeros pasos en la competición nacional. Enfrente tendrá al Athletic Club de Bilbao, dispuesto a dar guerra en la vuelta al ruedo en su estadio, San Mamés. Había ganas de fútbol y el primer plato de la temporada 2023-24 viene bien servido con un enfrentamiento entre dos clásicos del fútbol nacional.

La Liga empieza como acabó. Con un duelo entre vascos y madridistas. La última jornada del curso pasado echó el cierre con este mismo duelo, pero en el Santiago Bernabéu. Aquel día, un Real Madrid más centrado en ofrecer una buena despedida a los que se marchaban, entre ellos Karim Benzema, cuya salida se anunció esa misma mañana, se dejó dos puntos (1-1) en Chamartín contra un Athletic que se jugaba entrar en la Conference League. Finalmente, no lo pudieron conseguir y es por ello que este año volverán a ir con todo a por ese objetivo.

Para completar esa misión deben enfrentarse al subcampeón, que viene herido en lo anímico debido a la lesión de Thibaut Courtois en el entrenamiento del pasado jueves. El belga realizó un mal giro con su rodilla izquierda y se rompió el ligamento cruzado anterior. Esa es una de las bajas con las que ha tenido que organizar su primera convocatoria Carlo Ancelotti. Las otras son las de Dani Ceballos, Arda Güler y Ferland Mendy.

No obstante, la motivación está intacta y las ganas de comenzar el nuevo curso con buen pie supera a cualquier adversidad. Por tanto, La Catedral será el primer reto de los blancos para conquistar un título que levantó por última vez en 2022. Este año, buscarán destronar al Barcelona y, para ello, tendrán que sumar de tres en tres empezando por Bilbao, un escenario que albergará un bonito duelo para desengrasar por completo la máquina después de cuatro amistosos de pretemporada.