Asencio forzará y estará en Villarreal

El Real Madrid ha completado el entrenamiento de este jueves con la buena noticia de que Raúl Asencio estará disponible para la titularidad frente al Villarreal este sábado. El central venía arrastrando molestias por un golpe en la tibia desde hace tiempo, pero ha realizado parte del entrenamiento con sus compañeros para ayudar al equipo para esta jornada de Liga.

Con las bajas en defensa de Eder Militao y Antonio Rüdiger, quien trabajó en solitario, el canterano formará dupla con Dean Huijsen en la defensa de Álvaro Arbeloa. Muestra del compromiso de Asencio con el grupo frente al tercer mejor equipo de la clasificación. Sin embargo, la primera línea sigue mermada por culpa de la enfermería. Los dos carriles siguen contando con las ausencias de Ferland Mendy y Trent Alexander-Arnold. Ambos continúan con sus sesiones específicas de recuperación y seguirán fuera de la lista de convocados del club blanco.

Brahim Díaz, que llega después de perder la final de la Copa África con Marruecos el pasado domingo, ha realizado toda la sesión con el grupo y Arbeloa lo recupera para dar más oxígeno a la delantera de cara a los próximos días donde tendrá que volver a compaginar Liga y Champions. El que aún es duda es Rodrygo Goes. El brasileño solo ha entrenado una parte de la sesión y todo dependerá de cómo se ejercite este viernes y apurar sus opciones de jugar en La Cerámica.

El Real Madrid logró reducir distancias con el FC Barcelona a tan solo un punto. Los de Arbeloa podrán dormir líderes si vencen a los de Marcelino ante un rival que más se le atraganta a los merengues en los últimos años. Sumada a la baja de Tchouaméni por sanción, la zaga madridista es la más tocada del esquema. Aun así, Asencio confirma su compromiso pese a ir tocado.