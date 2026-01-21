Asencio se convierte en imprescindible

Raúl Asencio se ha convertido en una pieza fundamental para el Real Madrid. Con las bajas de Antonio Rüdiger y Eder Militao, el canterano vive un momento en el que la titularidad ya es una plaza fija para él para formar dupla con Dean Huijsen. Sin embargo, las alarmas frente al Mónaco al irse al descanso pusieron en el foco si llegará a tiempo para el partido del sábado ante el Villarreal.

Desde mediados de diciembre, Asencio ha jugado prácticamente los 90 minutos. Una carga muscular que le pasó factura especialmente a raíz de un golpe que recibió en la tibia. Desde entonces, el central ha jugado tocado las últimas semanas hasta que este miércoles se vio obligado a salir sustituido después de sentir fuertes molestias en esa zona. Sin embargo, las necesidades de la plantilla podrían obligar a Álvaro Arbeloa a tener que forzarle.

El brasileño aún está recuperándose de la lesión que sufrió el pasado mes de diciembre por una rotura en el bíceps femoral ante el Celta y el alemán sigue sin estar al 100% para jugar después de las molestias en la rodilla izquierda. Es por ello que, frente a uno de los rivales más complicados del campeonato, Arbeloa esté meditando forzar a Asencio para la titularidad en La Cerámica. Aun así, todo dependerá de las pruebas que le realizarán este jueves para comprobar si tiene opciones de arriesgar. En caso negativo, el Real Madrid tendría que colocar a Álvaro Carreras de central y volver a desplazar a Eduardo Camavinga al lateral izquierdo (Tchouaméni cumplirá sanción por acumulación de tarjetas amarillas).

Raúl Asencio suma ya esta temporada 23 partidos y 17 titularidades. Una pieza muy útil que ha beneficiado al cuadro blanco con una defensa mermada por las lesiones. El jugador de 22 años sigue sumando galones para estar siempre disponible cuando el equipo le necesita. Incluso ha ganado peso ofensivo marcando en dos partidos consecutivos en Liga frente a Betis y Levante. «Estoy muy contento. El calor de la afición lo noto en el día a día, cuando juego aquí, cuando juego fuera, en la calle y en redes sociales. Es muy importante para mí y ojalá siga siendo así durante mucho tiempo», aseguró después de ganar al conjunto granota.

Este sábado, los de Arbeloa tendrán al frente al tercer rival más goleador de la competición (solo por detrás de ellos y del FC Barcelona). A un punto del liderato, el técnico salmantino confía en seguir presionando a Hansi Flick y mantener la buena dinámica. Para ello, Raúl Asencio es una pieza vital y ya es imprescindible.