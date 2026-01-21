Huijsen confía en el éxito de Arbeloa: «Me está ayudando y esperamos ganar Liga y Champions»

Dean Huijsen es uno de los jugadores que más lesiones ha ido arrastrando esta temporada. El central sufrió estos últimos meses varios problemas musculares que le impidieron tener esa continuidad que necesita un talento de su altura. Sin embargo, y al igual que toda la plantilla, el central formó parte de uno de los partidos más brillantes del Real Madrid en lo que va de curso. Una goleada ante el Mónaco que sirvió para que el español se deshiciese de elogios con Álvaro Arbeloa.

«Fue una gran noche para nosotros porque jugamos bien. En estos últimos dos o tres meses he pasado por una etapa difícil. Me lesioné bastante e incluso llegué a jugar lesionado, pero hoy me he sentido bien. El entrenador me está ayudando y apoyando. Estoy realmente feliz», confesó. Una actuación en la que formó parte de la línea de presión que tanto asombró en el Santiago Bernabéu. «Me gusta regatear bastante. No tuvimos la suerte de dejar la portería a cero, pero como equipo jugamos muy bien».

Desde noviembre no se le veía en Champions (la última vez fue en la derrota en Anfield) y, aunque el rival apenas tuvo opción de hacer daño, para Huijsen les ha servido de impulso para volver a soñar: «Esperemos ganar la Champions y la Liga. También el Mundial. Sería un sueño para mí porque tengo hambre de ganar títulos», expresó antes de recalcar el buen trabajo colectivo con Arbeloa a los mandos: «Tenemos un buen equipo y jugamos muy bien. La colocación fue clave para hacer un partido así», concluyó en declaraciones para CBS Sports.

Con este resultado, el Real Madrid se coloca segundo virtualmente a la espera de lo que haga el Bayern de Múnich este miércoles. El conjunto blanco tiene pie y medio entre los ocho primeros para jugar directamente los octavos de final y reenganchar al aficionado blanco de que la temporada no ha acabado si se firman partidos como el vivido ante el Mónaco.

Dean Huijsen seguirá formando parte de la dupla con Raúl Asencio ante las bajas de Antonio Rüdiger, molestias en la rodilla, y la de Eder Militao, lesión de bíceps femoral. Una pareja joven que encandila en Chamartín por su atrevimiento ante partidos de élite como en la máxima competición europea. El ex del Bournemouth confía en que, con Arbeloa, su mejor versión está por llegar.