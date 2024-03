Arda Güler pudo marcar el tanto del año desde el centro del campo: «Para nosotros es gol»

Arda Güler pudo hacer el golazo del año ante Osasuna. El jugador del Real Madrid, que venía de estrenarse como goleador con la elástica madridista en el encuentro ante el Celta, pudo repetir un fin de semana después en El Sadar, pero su disparo acabó en el larguero. Habría sido el gol de la temporada en la Liga. El turco recuperó el balón en el centro del campo, escorado a la banda derecha, levantó la cabeza y no lo dudó, tras ver a Sergio Herrera adelantado. La pegó y acabó estrellándola en el travesaño.

Una jugada sobre la que habló después Carlo Ancelotti en rueda de prensa. El técnico se refirió a Güler como «un gran talento» y, además, restó importancia al hecho de que la acción no acabara en gol. «Sólo un gran talento puede ver una jugada así. No importa que no haya marcado, para nosotros es gol», ha destacado el técnico en la rueda de prensa tras el encuentro.

El jugador del Real Madrid, que llegó el pasado verano después de unas negociaciones exprés en las que los blancos consiguieron arrebatarle la perla al Barcelona, ha ido creciendo a medida que han pasado los meses. Las lesiones marcaron su llegada al club, pero una vez que se ha recuperado, está comenzando a dar muestras de la enorme calidad que guarda en sus botas. Algo que le ha llevado a ganarse rápidamente al técnico y a sus compañeros.

Además, Güler es el pequeño del vestuario, lo que ha hecho que desde el vestuario se hayan volcado con él en cuanto a apoyo y cariño. De hecho, como se pudo ver en el Bernabéu en la victoria contra el Celta, todos celebraron a lo grande el gol de la joven promesa. La más significativa de todas fue la de Rüdiger, que le acabó zarandeando efusivamente para celebrar el que era el primer gol del turco con la camiseta del Real Madrid.

Arda Güler se quedó a las puertas de un golazo

Ante Osasuna pudo pasar algo similar. Arda Güler se quedó a las puertas del gol. Un tanto que hubiese sido uno de los mejores del año sin duda. El jugador realizó un golpeo perfecto desde la medular, a más de 50 metros de la portería, que estuvo a punto de acabar en el fondo de las mallas de la meta de Sergio Herrera. Un disparo totalmente medido y con toda la intención de mandarlo a gol, pero el larguero lo evitó.

La madera acabó arruinando lo que hubiera sido un auténtico golazo de Arda Güler. Pero, a pesar de no haber entrado, Ancelotti lo celebra como si sí. El técnico ha mostrado una vez más su confianza en el futbolista y no ha dudado en elogiarle. Algo que había hecho ya en anteriores ocasiones, como tras el primer tanto que consiguió con la elástica del Real Madrid. «El gol que ha marcado no es tan sencillo, ha hecho un regate fantástico, una finalización fantástica», señaló entonces el italiano.