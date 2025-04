El árbitro de VAR que amenaza al Madrid le quitó dos puntos con los que dependería de sí mismo en Liga

Pablo González Fuertes ha querido convertirse en protagonista de la final de la Copa del Rey, que arbitrará desde el VAR, antes de que comience. Sus ataques al Real Madrid antes del Clásico que le medirá al Barcelona han llevado al club blanco a considerar que está «incapacitado» para tener cualquier tipo de relación con el encuentro. Las palabras del asturiano sorprenden, aunque no tanto si se tienen en cuenta sus últimos arbitrajes a los madridistas. De hecho, la última vez que estuvo en el VAR en un encuentro de los de Ancelotti les privó de la victoria, al no avisar al árbitro de campo de dos claros penaltis. De haberlo hecho, el conjunto blanco podría depender de sí mismo en Liga a día de hoy.

González Fuertes se cruzó en el camino del Real Madrid el pasado 14 de diciembre. Fue en el partido en el que los madridistas se medían al Rayo Vallecano en Vallecas. Lo hizo al frente del VAR y pasó por alto un penalti claro cometido sobre Vinicius Junior y otro sobre Arda Güler. El encuentro acabó 3-3, pero el resultado podía haber sido otro si el asturiano hubiera tomado las decisiones correctas.

De hecho, Juan Martínez Munuera, otro de los sospechosos contra el Real Madrid y que fue el encargado de pitar el partido, llegó a reconocerle a Vinicius que se había equivocado al no señalar el penalti que le había hecho el central rayista Mumin. «Escúchame, escúchame… Puede ser que me haya equivocado. Vale, si me he equivocado. Espera, si me equivoco… No vengas así, no vengas así…», le dijo el colegiado, tal y como captaron las cámaras.

González Fuertes les perjudicó desde el VAR

La acción fue clarísima. El brasileño recibió una patada de Mumin, cuando pugnaban por un balón en el área junto a Bellingham. Martínez Munuera lo pasó por alto, mientras que González Fuertes, desde el VAR, también se lavó las manos. Ancelotti reconocería después en rueda de prensa que, para él, era un «penalti bastante claro». No fue el único error que cometió desde la sala VOR de Las Rozas el asturiano, aunque sí el que más incidió en el resultado final, que terminó en empate.

El Real Madrid reclamó también otra pena máxima sobre Arda Güler. Esta acción pasó más desapercibida, pero fue igual de evidente. Con el Real Madrid por debajo en el marcador, el mediocentro rayista Pathé Ciss se desentendió por completo de la lucha por el balón y cargó y empujó de forma clara a Güler y le derribó, cuando el turco iba a controlar el balón en el área. Martínez Munuera no señaló nada y González Fuertes, en lugar de mandarle revisar la acción, tampoco quiso incidir.

Ahora, el asturiano vuelve a cruzarse en el camino del Real Madrid desde el VAR. González Fuertes ha llegado a Sevilla con ganas de calentar el partido, dejando varias declaraciones muy polémicas en contra del conjunto blanco. Hasta el punto de llegar a amenazar al conjunto blanco un día antes de la final de la Copa del Rey, por los vídeos de Real Madrid TV: «No te quepa ninguna duda de que vamos a tener que empezar a tomar medidas».