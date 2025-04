El Real Madrid es recibido en Sevilla por más de 200 aficionados

El Real Madrid ya está en Sevilla, donde el sábado, a partir de las 22:00 horas, se medirá al Barcelona en la final de la Copa del Rey. Los blancos fueron recibidos por más de 200 aficionados a su llegada al NH Collection, hotel de concentración de los de Carlo Ancelotti hasta que jueguen contra los azulgranas. Hay que recordar que la entidad madridista, pase lo que pase en la final, pondrá rumbo a la capital de España tras la final.

El Real Madrid ha viajado a Sevilla con Mbappé. El francés está recuperado del esguince que sufrió contra el Arsenal en la vuelta de los cuartos de final de la Champions y desde el cuerpo técnico madridista están convencidos de que estará al cien por cien.

El primer ‘gol’ del Real Madrid

El Real Madrid se aloja en Sevilla en el NH Collection. Este hotel es el lugar habitual que los blancos siempre han elegido para sus viajes a la ciudad hispalense durante los últimos años. Tanto para jugar contra el Sevilla en el Sánchez Pizjuán como para acudir el Benito Villamarín y medirse al Betis.

Lo curioso de esto es que el Barcelona, que en años anteriores había acudido a otros hoteles de la capital andaluza, llevaba varios desplazamientos consecutivos alojándose en el NH Collection. De hecho, con Hansi Flick esta temporada para jugar contra Sevilla y Betis siempre ha sido así. Es su hotel fetiche.

Pero el «gol» que ha recibido el Barcelona es que no podrá alojarse en el NH Collection antes de la final. El Real Madrid no es que haya sido más rápido, es que simplemente tiene más antigüedad en este hotel. Y eso prevalece en este tipo de cosas a la hora de elegir. Por lo tanto, serán los blancos los que se alojarán en este hotel y no el Barça.