El árbitro que la lió en el Clásico repite para el Villarreal – Real Madrid

César Soto Grado será el árbitro principal del Villarreal – Real Madrid de este sábado 24 de enero, correspondiente a la jornada 21 de la Liga (21:00 horas). El colegiado castellanoleonés será el encargado de impartir justicia a amarillos y blancos en esta fecha, muy polémico por sus decisiones en el último Clásico entre Madrid y Barcelona.

Soto Grado ha vuelto a ser elegido como árbitro para un partido del Real Madrid tras las polémicas derivadas del último Clásico, a finales de octubre, donde los blancos sumaron los tres puntos en un encuentro que no estuvo exento de crispación entre los madridistas. El colegiado estará acompañado por Carlos Álvarez y Rubén Becerril como asistentes, con Manuel Pozueta como cuarto árbitro y a Mario Melero y Daniel Jesús Trujillo en la sala del VAR.

Y es que César Soto Grado firmó una actuación muy controvertida en el último Clásico, marcada por una constante intervención del VAR y varias decisiones que encendieron al Santiago Bernabéu. El colegiado señaló inicialmente un penalti de Lamine Yamal sobre Vinicius, pero tras revisión lo corrigió por una supuesta falta previa del brasileño. También necesitó el VAR para acabar pitando una mano clara de Eric García, aunque Mbappé falló la pena máxima.

El árbitro anuló tres goles al Real Madrid por fuera de juego, uno de ellos milimétrico y revisado desde la sala VOR, y otros dos señalados en directo. Además, concedió un prolongado descuento de nueve minutos que aumentó la tensión en los compases finales.

En el apartado disciplinario, perdonó una segunda amarilla a Pedri durante varios minutos, antes de expulsarlo finalmente tras otra entrada dura. Un arbitraje muy discutido que volvió a situar a Soto Grado en el centro del foco mediático.

Soto Grado lleva a su espalda un buen número de partidos arbitrados al Real Madrid y que, pese a las polémicas, se ha traducido normalmente en buenos resultados. De los 23 encuentros que ha dirigido el colegiado castellanoleonés a los blancos, 15 de ellos acabaron en triunfo (contando un Supercopa de España en 2022), seis empates (tres 0-0 y tres 1-1) y dos derrotas (ante Atlético por 1-0 y Villarreal por 2-1, ambas a domicilio para los blancos).

El resto de designaciones

𝗗𝗘𝗦𝗜𝗚𝗡𝗔𝗖𝗜𝗢𝗡𝗘𝗦 | 𝗝𝗢𝗥𝗡𝗔𝗗𝗔 𝟮𝟯 | SÁBADO 🟨🟥 Estos son los árbitros para los partidos del sábado 24 de enero en Segunda División.

La Real Federación Española de Fútbol y el Comité Técnico de Árbitros también fijaron los cuerpos arbitrales de otros tres partidos de este sábado 24 de enero, para la jornada 21. A las 14:00 horas se juega el Rayo Vallecano-Osasuna, con Miguel Sesma como árbitro principal e Ion Rodríguez y Mario Martín-Consuegra como asistentes. Juan Luis Pulido estará en el VAR junto a Raúl Martín.

A las 16:15 horas se juega el Valencia-Espanyol y, en este caso, dirige Alejandro José Hernández con José Enrique Naranjo y Marcos Cerdán como escoltas, así como Luis Mario Milla desde el VAR junto a Isidro Díaz de Mera.

Antes justo del partido del Real Madrid, a las 18:30, se juega el Sevilla-Athletic con Francisco José Hernández como colegiado principal y Iván Massó y Abraham Pérez como asistentes, así como Valentín Pizarro en el VAR junto a Juan Luis Pulido.