Carlo Ancelotti ha salido, otra vez, fortalecido de la que ha sido su primera gran prueba de fuego de la presente temporada. Tras perder el derbi contra el Atlético de Madrid en el Metropolitano por 3-1, mostrando una imagen preocupante con errores fragantes en defensa, los blancos tenían por delante tres partidos donde tenían que resurgir para no complicarse la vida.

El primero, el más sencillo a priori, ante Las Palmas en el Bernabéu. Un duelo que el Real Madrid estaba obligando a ganar, pero que llegaba días después de perder contra los de Simeone. Ganaron, aunque mostraron una falta de efectividad alarmante, a los insulares. Después, visitaron Gerona para medirse al que era líder por aquel entonces. Victoria por 0-3 y el partido más completo del curso. Y, por último, viajar hasta el estadio Diego Armando Maradona para medirse al Nápoles en el partido clave de la fase de grupos de la Champions. También victoria y la confirmación de que Ancelotti va por el buen camino.

El Real Madrid llega a octubre líder en Liga y Champions, a pesar de que el camino no está siendo sencillo. Por este motivo, en el seno del club quieren poner en valor lo que está haciendo esta plantilla y un Carlo Ancelotti que pudo fallar en el Metropolitano contra el Atlético, pero que ha sabido rectificar y corregir conceptos para tener a su equipo donde muchos madridistas hubiesen firmado al principio de curso.

En la cúpula están satisfechos con el rendimiento que está dando el equipo. Nueve victorias y una derrota son los números de un Real Madrid que se ha sobrepuesto a todo. Y todo es perder a Courtois, mejor portero del mundo, antes de que empezase la temporada, a Militao, pieza clave en el centro de la defensa, en la primera jornada de Liga, o a Vinicius, que sufrió la primera lesión muscular de su carrera ante el Celta y estuvo un mes apartado de los terrenos de juego. A pesar de todo esto, el equipo ha respondido.

En el seno del Real Madrid y, especialmente, en su dirección deportiva, están seguros de que la plantilla está perfectamente compensada y es competitiva. Los números lo están demostrando. El fichaje de Bellingham ha sido el fichaje galáctico que el club siempre tuvo claro que iba a llegar esta temporada -salvo que en París se hubiese dado un giro radical que nunca sucedió-, mientras que el resto de los fichajes ha mejorado lo que había el curso pasado. En la cúpula están satisfechos con el rendimiento y reconocen el mérito de este equipo.

Las correcciones de Ancelotti

La cúpula del Real Madrid se quedó perpleja al conocer la alineación y el planteamiento de Ancelotti en el derbi ante el Atlético. Los dirigentes del club blanco no entendieron ni que jugara sin ‘9’, ni que cambiara el sistema, ni que eligiera a Modric para sentar a Tchouaméni, ni que el equipo saliera a ambas partes con los brazos bajados.

Así lo adelantó en exclusiva Eduardo Inda en El Chiringuito de Jugones: «La verdad, si yo fuera Ancelotti no me pasaría ni a 500 metros de la sede de ACS ni a 1000 del Bernabéu en estos momentos. Estaría lo más lejos posible. Hay derrotas y derrotas. El Real Madrid hizo tácticamente el ridículo más espantoso y que te hagan tres goles de esta manera… Que Modric no sea titular en toda la temporada y en este partido sí. Es normal que se cabree porque lo cambias en el descanso y lo señalas», empezó diciendo el director de OKDIARIO.

El periodista desveló que la directiva terminó el derbi muy molesta por los planteamientos de Carletto. «El cabreo en la cúpula es notable, en algunos sectores se empieza a hablar que Ancelotti no terminaría la temporada, esto es un futurible. Si el año pasado el Villarreal no hace lo que hizo en la última jornada y el Madrid hubiera sido tercero, Ancelotti no seguiría. No se lo plantean echarlo, pero si se ven espectáculos tan lamentables como el del Metropolitano… Lo de los árbitros ya es un clásico, lleva durando los 20 años de Negreira. Lo que sí es nuevo son los fallos tácticos del equipo», dijo.

Los mismos que salieron enfadados del Metropolitano, ya que perder un derbi siempre duele y enfada, reconocen ahora como Ancelotti ha sabido rectificar para corregir alguna pieza que está permitiendo a los blancos ser más sólidos.