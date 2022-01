Ancelotti ‘ficha’ a Carvajal y a Jovic para la Supercopa

El Real Madrid viajará a Arabia Saudí con la mente puesta en traerse el primer título de la temporada. Los blancos disputarán la Supercopa de España 2022 en Riad, donde se medirán al FC Barcelona en semifinales el próximo miércoles. Para el Clásico, Ancelotti contará con dos refuerzos. Dos fichajes que, una vez recuperados, estarán con el resto de la expedición para afrontar el que puede ser el primer título del año: Dani Carvajal y Luka Jovic.

Los dos son jugadores importantes para el técnico. El primero, el lateral, es indiscutible en su puesto cuando está en plenas condiciones, mientras que el delantero serbio es el principal sustituto de Karim Benzema, tal y como ha revelado en más de una ocasión el propio Ancelotti.

Se espera que Carvajal regrese al once el próximo miércoles en el Clásico. El lateral sufría unas molestias en el sóleo, que arrastraba desde el pasado 12 de diciembre, cuando tuvo que retirarse pocos minutos antes de finalizar el derbi madrileño de la Liga Santander. Desde entonces, el cuerpo médico no ha querido arriesgar lo más mínimo, por lo que ha sido imposible verle con el equipo en el último mes.

Al igual que sucedió al comienzo del curso, el de Leganés ha ido incorporándose de forma progresiva a los entrenamientos con el resto de sus compañeros, con el objetivo claro de llegar al cien por cien a la Supercopa. Ante el Valencia volvió a quedarse fuera, aunque ya había comenzado a entrenar al mismo ritmo que el resto. Una vez recuperado, será uno de los fichajes con los que cuente Ancelotti para el Clásico ante el Barça.

Jovic, el recambio de Benzema

Luka Jovic es el otro de los jugadores que se incorpora al resto de la expedición. El balcánico es el único de los futbolistas del conjunto blanco que quedaba con covid, tras los dos brotes que se dieron en el equipo, antes y después del parón navideño. No pudo estar tampoco frente al conjunto che, al no haber dado aún negativo, pero tras los últimos resultados, sí que está a disposición de viajar a la Supercopa de España.

Jovic se ha convertido en el principal sustituto de Benzema. El delantero cuenta con la confianza de Carlo Ancelotti y, aunque tiene difícil tener minutos, debido al esquema utilizado por el técnico y al gran rendimiento ofrecido por el francés, en caso de contratiempo o de que el equipo necesite darle la vuelta al marcador, el serbio sería la primera opción.

Viene de marcar su primer gol de la temporada en diciembre, cuando hizo el que confirmaba la victoria ante la Real Sociedad, en ausencia de Benzema. En total, este curso ha disputado ya 13 partidos, una cifra que sigue estando alejada de las expectativas que había depositadas en él cuando se le fichó en el verano de 2019, pero que es superior a la de encuentros que ha disputado en las últimas temporadas.

Contando con ellos dos, Ancelotti sólo se dejaría a dos jugadores en la capital. El técnico no podrá contar, en principio, con Gareth Bale, que continúa aquejado de unos problemas en la espalda y prolongará su ausencia con el conjunto blanco, para el que no ha estado disponible desde el mes de agosto. Además, los madridistas no contarán con Mariano, que sufrió un pinchazo ante el Alcoyano y no podrá estar en Arabia Saudí.