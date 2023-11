Ancelotti da un toque de atención a Vinicius y Bellingham

Carlo Ancelotti ha hablado con Vinicius para darle un toque de atención después de su actitud en el partido ante el Rayo en el Bernabéu. Carletto no quiere el brasileño se despiste y vuelva a entrar en las provocaciones de los rivales como la temporada pasada. El italiano le ha mandado un mensaje claro.

Así lo adelantó en exclusiva Eduardo Inda en su intervención semanal en El Chiringuito de Jugones: «Ancelotti es un tipo con mucha paciencia, pero creo que está a punto de perderla con un jugador determinado del club que lleva liándola mucho tiempo. Es un jugador descomunal, de los mejores del mundo. Si se templa puede acabar siendo Balón de Oro. El deporte también influye la psique. Ancelotti está harto de decirle a Vinicius que sea más comedido en el terreno de juego», empezó adelantando el director de OKDIARIO.

Inda dio detalles sobre el enfrentamiento entre Ancelotti y Vinicius. «Tuvieron una charla especial por su actitud. Fue patente, una vez más, que ese grandísimo jugador que es se está perdiendo por sus reacciones que no vienen a cuento. Desde el club se le ha dicho que se fije en Cristiano y Messi, que nunca entraban en provocaciones. Son humanos, son jóvenes, pero se los ponen de ejemplo. Hubo una nueva carlettina. Hubo varias la temporada pasada», explicó.

No es la primera vez que Ancelotti y alguno de los pesos pesados del vestuario le dan un toque de atención a Vinicius. El brasileño, que suele ser un jugador caliente y de mecha corta, cae muy rápido en las trampas que le tienden sus rivales para sacarle del partido con faltas y provocaciones. Vini no rehúye la pelea, pero en las batallas se dispersa y pierde el foco del juego.

Puyol atiza a Vinicius: «Si cambiase su actitud tendría más reconocimiento» https://t.co/7FJUvtl3xu — okdiario.com (@okdiario) November 6, 2023

«Cuando se dedica a jugar al fútbol, Vinicius es imparable. Cuando se pone a encararse con rivales y árbitros, se olvida de jugar», aseguran los más veteranos de la caseta del Real Madrid, una opinión que comparten no sólo Ancelotti y su cuerpo técnico, sino también la cúpula del club blanco que tanto ha defendido a Vini en los peores momentos.

A Ancelotti no le gusta que Vinicius se salga de los partidos y menos aún que sea tan fácil para los rivales conseguir sacarle de quicio. Carletto trata al brasileño casi como a un hijo y por eso en más de una ocasión ha tenido palabras duras para Vini. Tras el partido ante el Rayo el técnico también le pidió que trabajara más sin el balón y que tuviera la misma humildad de cuando empezó.

Toque para Bellingham

Otro que recibió una leve reprimenda tras el partido frente al Rayo Vallecano fue Jude Bellingham, el jugador más en forma del Real Madrid. El británico tuvo un incidente al final del encuentro que no pasó desapercibido para Carlo Ancelotti, quien también le dio un aviso.

«El entrenador y desde el club le dieron un toque a Bellingham. Tuvo una reacción y enfrentamiento al final del partido con Pathé Ciss. En el club le dijeron que va muy bien, que es el jugador que está más en forma del mundo. No entres en provocaciones, no te metas en rifirrafes, no protestes a los árbitros. Dedícate a hacer lo que haces maravillosamente bien que es jugar al fútbol. No sé si se le puso de ejemplo a Vinicius», explicó Inda.

Vinicius va de estrella

Además en el partido de este pasado domingo ante el Rayo hubo un puñado de jugadas en las que Vinicius no bajó a defender tras haber perdido la pelota o lo hizo caminando mientras sus compañeros se afanaban en la recuperación del balón como si tuvieran un jugador menos, una actitud más propia de Cristiano Ronaldo o Messi en el final de su carrera que de un jugador todavía en edad sub-23.

Ancelotti sabe de la importancia de Vinicius en este Real Madrid. Huérfanos de Benzema el brasileño es el jugador franquicia del equipo junto a Bellingham, pero Carletto le quiere implicado para la causa como el que más. El técnico italiano se ha partido la cara por Vini en privado y en la sala de prensa y sólo quiere que se lo pague con esfuerzo, responsabilidad y compromiso.

El Real Madrid como club también ha redoblado su apuesta por Vinicius como demuestra con hechos la renovación firmada la semana pasada hasta 2027. Su flamante contrato convierte al brasileño en el jugador mejor pagado de la plantilla… al menos hasta que llegue Mbappé. Por eso en la cúpula de Valdebebas también creen que Vini debe ser un líder y un ejemplo para el resto.

Los números de esta temporada, desde luego, no respaldan el rendimiento de Vinicius, lastrado por su lesión muscular en la segunda jornada de Liga, allá por finales de agosto, que le hizo perderse varios partidos y retrasar su puesta a punto. Hasta ahora, el brasileño ha disputado 11 partidos oficiales con el Real Madrid entre Liga y Champions con un discretísimo balance de tres goles y tres asistencias, unos guarismos que debe mejorar exponencialmente por su bien y por el de todos sus compañeros.