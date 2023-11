Vinicius y Rodrygo no aceptan el reto… de momento

«Rodrygo y Vinicius van a meter más goles a lo largo de la temporada. Van a marcar más que Bellingham y Joselu. No tenemos duda de ello. Pero si no están, Bellingham y Joselu lo han hecho muy bien en este primer tramo de la temporada. No tenemos prisa con Rodrygo y Vini», fueron las palabras pronunciadas por Carlo Ancelotti en la rueda de prensa previa al duelo que enfrentó a Real Madrid y Rayo Vallecano. Un reto que, por el momento, ninguno de los dos ha sido capaz de recoger.

Vinicius fue titular contra el Rayo Vallecano. El brasileño jugó los 90 minutos ante los de Francisco, firmando un partido pobre y marcado por las múltiples batallas que tuvo con los jugadores rivales. La excusa de que tenía que coger ritmo tras la lesión muscular que sufrió frente al Celta en el mes de agosto ya no tiene validez. Vini pelea por recuperar poco a poco su mejor versión, pero, por el momento, no es capaz de conseguirla. Perdió varios balones tras intentar regates que no iban a ningún lado y perdió demasiada energía en discutir con todo el mundo. Marcó, pero se lo anularon por fuera de juego de Joselu.

Por otro lado, Rodrygo entró a los 70 minutos por Modric. Tuvo una gran ocasión en el tramo final, pero no fue capaz de encontrar el camino del gol. Desde que anotase el primer tanto oficial del Real Madrid esta temporada ante el Athletic, sólo fue capaz de ver portería frente al Sporting de Braga.

Con Rodrygo y Vinicius no salen las cuentas

Las cuentas no salen. Lo sabe Ancelotti y lo sabe el Real Madrid. Sin Bellingham no hay paraíso para los blancos. Sólo el inglés es capaz de ver portería con facilidad y, cuando no lo hace, nadie es capaz de echarse el equipo a la espalda. Especialmente un Rodrygo y un Vinicius que deben empezar a ver portería con cierta frecuencia.

Vinicius Junior ha hecho tres goles y ha repartido tres asistencias en los 11 partidos que ha jugado. Es cierto que ha estado lesionado, pero cuando ha estado disponible para Ancelotti no ha sido el jugador que marcaba diferencias el curso pasado.

No obstante, los números más llamativos los tiene Rodrygo. No es ni normal ni sostenible que el brasileño sólo haya hecho dos goles en el mes de noviembre. Ancelotti ha apostado por él en 15 partidos con unas estadísticas más que preocupantes: dos goles y una asistencia.

Al Real Madrid no le salen las cuentas y a Joselu también le está costando en las últimas semanas ver portería. El internacional español, que fue titular ante el Rayo, encadena tres partidos sin ver portería. No obstante, los cinco goles que ha hecho le valen para ser el segundo máximo goleador de los blancos.

Bellingham no puede solo

Bellingham suma 13 goles con el Real Madrid en lo que va de temporada. El resto de sus compañeros suman 15. Dos dianas más que el inglés. Además, sólo nueve futbolistas de Ancelotti han sido capaces de ver portería. El italiano sabe que así será muy complicado.