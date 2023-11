El Real Madrid no pudo pasar del empate en el Santiago Bernabéu ante el Rayo Vallecano. Los blancos se estrellaron ante los de Francisco en un partido donde no tuvieron ninguna idea. Pocas ocasiones y una frustración que les llevó a caer en la trampa de los madrileños. Bellingham no vio portería y los blancos lo pagaron.

El Real Madrid mostró una falta de ideas alarmante ante el Rayo Vallecano. Tres ocasiones claras de gol tuvieron los blancos en 90 minutos, donde unos no podían y los otros se dedicaron a defender cada intentona madridista con gran acierto. Valverde, Joselu y Rodrygo lo intentaron sin suerte.

Vinicius, que está lejos de su mejor versión, entró en una guerra que no le llevó a nada. Bueno, finalmente a ser amonestado por Munuera Montero, que permitió, otro más, que el brasileño recibiese más faltas de los rivales.

Bellingham, que sufrió un percance en el hombro, tampoco mostró la brillante versión a la que acostumbra. El inglés no encontró el camino del gol y esto lo pagó el Real Madrid. No obstante, hay que dejar claro que Jude no puede solo.

Y a Ancelotti tampoco le salió el plan. Ni de entrada ni en la segunda mitad, cuando cambió el dibujo para regresar ese viejo 4-3-3 que tantos éxitos le ha dado en el pasado y que esta temporada está usando entre poco y nada. Los cambios, Rodrygo y Kroos, ya que el de Nacho fue por la herida que sufrió Camavinga en el ojo, tampoco surtieron el efecto esperado.

Y si Valverde hubiese acertado…

A los cinco minutos de partido, Álvaro fallaba en un control y Valverde recuperaba un balón que le llevaba a plantarse delante de Dimitrievski, pero cuando el Bernabéu se preparaba para cantar gol, ya que sólo tenía que engañar al meta macedonio, éste le ganaba la partida evitando el primer tanto madridista. Una diana que hubiese allanado un partido que se le hizo bola a los de Ancelotti.

Dimitrievski volvió a evitar el gol del Real Madrid en el tramo final de la primera mitad, cuando sacó un balón a Joselu que se colaba dentro de la portería del Rayo Vallecano.

Bellingham dio el susto

Bellingham dio el susto a los 10 minutos de partido. El inglés cayó al suelo tras una acción con Isi Palazón y se hizo daño en el hombro. Inmediatamente, mostró dolor y tanto sus compañeros como el árbitro reclamaron la asistencia. El madridismo contuvo la respiración, sobre todo al ver entrar la camilla al terreno de juego, pero el inglés se levantó, salió por su propio pie y regresó al partido para seguir jugando con normalidad.

Las notas del Real Madrid