Puyol tira de las orejas a Vinicius: «Si cambiase su actitud tendría más reconocimiento»

Carles Puyol ha lanzado un dardo público a Vinicius para criticar la actitud del brasileño sobre los terrenos de juegos. El antiguo capitán del Barcelona no ha puesto en duda la calidad futbolística del extremo del Real Madrid, pero sí ha opinado que podría ser mucho más admirado si afrontara los partido de otra manera.

“Vinicius es un grandísimo futbolista que marca diferencias y tendría que ser admirado en todos los campos. Han venido grandes jugadores al Camp Nou que a pesar de ser rivales se les admira por ser grandísimos jugadores. Me encantaría hablar con él como compañero profesional y decirle lo que yo pienso y lo que siento sobre él. Si cambiase su actitud tendría más reconocimiento. Si hablase con él os diría lo que pienso sobre él», explicó Puyol ante la prensa.

Preguntado por el caso Negreira, salió en defensa del Barça: «Yo estoy convencido de que no hemos comprado árbitros y vamos a ver lo que dice la justicia. En este sentido, yo estoy muy tranquilo. En cuanto a las críticas públicas expresadas por Ilkay Gündogan hacia sus compañeros tras la derrota en el Clásico, el ex capitán disculpó al alemán diciendo que «expresó lo que sentía en ese momento, su rabia y su frustración».

«Creo que el Barcelona no hizo un mal partido, el resultado no fue justo, pero esto es el deporte de élite y más con el Real Madrid. Frente a la Real Sociedad no juegas bien y ganas porque te lo crees. Seguro que entre los jugadores han hablado del tema y él habrá explicado lo que quería decir. Estoy seguro que todo el cuerpo técnico y los jugadores estaban rabiosos por perder el Clásico”.

Además, Puyol celebró la gran cantidad de jugadores jóvenes que engrosan actualmente la plantilla del Barça. «Tenemos mucha suerte de tener la cantera que tenemos en el Barcelona. Trabajan muy bien, hay grandísimos jugadores. Dentro del equipo creo que hay muchos líderes como Gavi, Pedri o Araujo. Son jugadores que pueden aportar muchísimo, que están jugando como los ángeles y somos afortunados de tenerlos», celebró durante un evento celebrado un club de pádel de Sant Cugat.