Ancelotti sobre las actitudes racistas contra Vinicius: «Desafortunadamente, está acostumbrado»

Carlo Ancelotti atendió a los medios de comunicación en la rueda de prensa previa al encuentro que enfrentará a los blancos con el Rayo Vallecano en el estadio Santiago Bernabéu. Mendy ya está recuperado de la sobrecarga que sufrió contra el Barcelona y estará en una convocatoria donde se estrenará Arda Güler.

Ancelotti habló de la importancia de jugar en casa, donde lo han hecho bien. «Siempre nos ayuda el Bernabéu. Es nuestra casa y ahora podemos hacer un buen partido para mantener el liderato», añadió.

Sobre los cánticos racistas contra Vinicius y las portadas que se han publicado en la última semana, donde se le acusa de mentiroso, Ancelotti fue muy claro: «Desafortunadamente, está acostumbrado a eso. Está centrado en su trabajo. No tengo que decirle nada».

Sobre Güler, explicó que «ha regresado a entrenar, le faltan minutos y estará en la convocatoria». «Vamos a preparar planos específicos para preparar su condición, pero lo más importante es que ha empezado a trabajar con nosotros».

De su posición, Ancelotti dejó claro que es «un jugador ofensivo». «Puede jugar en diferentes zonas del ataque, pero en un centro del campo de tres podría jugar de interior», comentó.

«Camavinga es una opción para jugar en el pivote. Es el que más se parece a Tchouaméni», comentó sobre quién puede ser el recambio del francés, lesionado dos meses.

«Habrá rotaciones en estos tres partidos, pero la prioridad es el partido de mañana. Vamos a jugar contra un equipo que lo hace muy bien. Luego, tenemos tres partidos en casa tras tres fuera. Es el momento de dar un golpe fuerte en la mesa con estos encuentros», aseguró.

«Rodrygo y Vinicius van a meter más goles que Bellingham y Joselu. No tenemos dudas. Lo importante es que cuando ellos no están, están Bellingham y Joselu. No tenemos prisa en ese sentido», comentó.

Ancelotti y los defectos de Bellingham

«Va a ser una Liga muy competida y hasta el final se va a luchar contra Barcelona, Atlético y veremos Girona», comentó Carlo Ancelotti sobre el campeonato.

Sobre lo que debe mejorar Bellingham, Ancelotti sonrió y dijo que «no ha mostrado defectos». «Lo importante es la continuidad. No sólo evaluamos que marca goles, sino también trabajo que hace con y sin balón. Su despliegue es muy alto para un jugador de sus características», añadió.

«Ceballos vuelve la semana que viene y Mendy no ha tenido lesión, por lo que estará listo contra el Braga», aseguró el entrenador italiano.

Sobre Endrick destacó que «lo está haciendo muy bien». «Está progresando muy rápido», aseguró. Sobre Fran García, explicó que «lo está haciendo muy bien». «Que juegue o no juegue no significa que no lo está haciendo bien. No tiene que tener maldad, le prefiero así porque es una actitud muy positiva»,

«Veré el partido y me pondré la camiseta de Fluminenses por Marcelo. Aquí todos somos de Marcelo en este club», comentó para finalizar sobre la final de la Copa Libertadores que medirá a los brasileños con Boca Juniors.