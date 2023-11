El Real Madrid no varía ni un milímetro el plan que tiene con Ferland Mendy, que pasa porque esta temporada rinda siempre que las lesiones se lo permitan y cuando finalice la temporada el conjunto blanco encuentre un equipo que quiera comprar al lateral izquierdo francés. Da igual si rinde más o menos este curso, la decisión lleva muchos meses tomada. De hecho, el pasado verano ya tuvo el cartel de transferible, pero no vino ningún equipo a por él.

En el Real Madrid están encantados con que Mendy pueda rendir esta temporada. Parece contradictorio, pero no lo es. En el club quieren que para Ancelotti siga siendo un jugador importante siempre que esté sano y que el galo lo demuestre siendo un seguro en el lateral izquierdo. De esta manera, las posibilidades de que algún pretendiente llegue el próximo verano con una oferta que satisfaga a todas las partes es mayor.

Mendy la próxima temporada cumplirá 29 años, entrará en su último de contrato y en el Real Madrid entienden que es el momento perfecto para que salga. Una buena temporada en el conjunto blanco despertaría el interés de varios clubes, especialmente de la Premier. Además, los madridistas le dejarían salir por algo menos de 20 millones de euros.

La cantidad de dolencias que ha padecido Mendy ha llevado al Real Madrid a tener claro que los mejor es terminar con su andadura en la entidad madridista el próximo verano. En el club están muy preocupados por la cantidad de lesiones que ha sufrido y lo peor es que creen que no va a mejorar. «Las lesiones le va a acompañar toda la carrera», aseguran desde Valdebebas.

Mendy, importante para Ancelotti

Por otro lado, Mendy mantiene la idea de cumplir su contrato con el Real Madrid. Un acuerdo que finaliza en 2025. En el club blanco esperan hacerle cambiar de opinión y que algún club llegue con una buena oferta que le abra de par en par la puerta de salida. El francés no entra en los planes de la entidad blanca para el próximo curso, aunque Ancelotti sí tiene claro que será una pieza importante este curso.

El italiano ya demostró en el Clásico que cuando está bien físicamente, en los partidos grandes el elegido es Mendy. Ante el Barcelona, Fran García y Camavinga comenzaron en el banquillo, siendo el galo el titular. Aunque tan sólo duró 52 minutos en el césped.

El francés sintió una molestia muscular en la zona del muslo e, inmediatamente, fue sustituido por Eduardo Camavinga. De hecho, los blancos estaban defendiendo un córner, pero Ancelotti no esperó ni que lo sacaran los azulgranas. El francés ocupó el costado izquierdo de la defensa madridista. Mendy sufre una sobrecarga y en estos momentos es duda para el duelo contra el Rayo Vallecano.

Hasta el momento, se ha entrado de forma individual en Valdebebas. Si el sábado se ejercita al mismo ritmo que sus compañeros, podría entrar en la convocatoria, aunque tiene pocas opciones de ser titular contra el conjunto madrileño.

Davies, el elegido

El Real Madrid ya ha puesto en marcha su maquinaria para fichar a Alphonso Davies la próxima temporada y para ello es importante dar salia a Mendy. El jugador del Bayern es el elegido para reforzar un lateral izquierdo que este verano ha mejorado con Fran García y que la próxima temporada el club quiere que el canadiense sea el elegido para seguir subiendo el nivel de una defensa que poco a poco se irá renovando.

Para ello, el Real Madrid sabe que se tendrá que sentar a negociar con el Bayern de Múnich. El jugador tiene contrato hasta 2025, por lo que el próximo verano no saldrá libre. Durante los próximos meses, los alemanes tratarán de seguir renovando a un jugador que por el momento no quiere ampliar su contrato. Si mantiene su idea, obligará a los germanos a venderle para que no se marche gratis.