Ferland Mendy está de vuelta, pero el Real Madrid tiene un plan: que rinda para que salga vendido y ayudar en el fichaje de Alphonso Davies. El lateral saltó el verde del Metropolitano en la segunda mitad en sustitución de Fran García. Tras superar la enésima lesión, esta última la sufrió contra el Barcelona en el Clásico que se celebró en Dallas, ante el Atlético de Madrid demostró que ya está recuperado y que Ancelotti puede empezar a contar con él. Algo que desde el club esperan y que Ancelotti hará, pero el plan de la entidad es muy claro. Que rinda, primero, y salir vendido, después.

Mendy está llamado a ser un jugador importante esta temporada con el Real Madrid, siempre que su físico se lo permita. El francés jugará y alternará la posición de lateral izquierdo con Fran García. De hecho, es posible que ante Las Palmas sea titular por primera vez en lo que va de curso. Para Ancelotti es un jugador importante cuando está bien y siempre ha contado con él. Además, el club quiere que juegue, ya que esto subirá su valor de mercado, puesto que el próximo verano la idea de la entidad es venderle.

El Real Madrid puso el cartel de transferible a Mendy este verano, pero no llegó ninguna oferta por él. Su última temporada, llena de lesiones, no invitó a ningún club a lanzarse a por su fichaje. No obstante, el plan se mantiene y en el próximo mercado veraniego tratarán de que salga por un precio no demasiado elevado, pero que sí pueda servir para lanzarse a por el fichaje de Alphonso Davies.

Hay que recordar que Mendy finaliza contrato con el Real Madrid en 2025 y en el club blanco mantienen la postura de no renovarle. El francés lo desea, pero no será así. Su destino es salir.

La venta de Mendy para fichar a Davies

El Real Madrid ya ha puesto en marcha su maquinaria para fichar a Alphonso Davies la próxima temporada y por ello quieren vender a Mendy. Es el elegido para reforzar un lateral izquierdo que este verano ha mejorado con Fran García y que la próxima temporada el club quiere que el canadiense sea el elegido para seguir subiendo el nivel de una defensa que poco a poco se irá renovando.

Para ello, el Real Madrid sabe que se tendrá que sentar a negociar con el Bayern de Múnich. El jugador tiene contrato hasta 2025, por lo que el próximo verano no saldrá libre. Durante los próximos meses, los alemanes tratarán de seguir renovando a un jugador que por el momento no quiere ampliar su contrato. Si mantiene su idea, obligará a los germanos a venderle para que no se marche gratis.

Es en ese escenario donde el Real Madrid se siente cómodo y donde se quiere mover. Los blancos, que ya trabajan en el futuro, están sembrando para recoger. Si Davies no renueva, el Bayern, que es el club más parecido a los blancos, sin tener un país detrás que le nutra de millones, accederá a vender. ¿El precio? Parece complicado que acepten una oferta inferior a los 50 millones de euros. Por ello, vender a Mendy por una cantidad cercana a los 20 kilos sería una importante ayuda en el fichaje de Davies.

En el Madrid no se fía de Mendy

La cantidad de dolencias que ha padecido Mendy ha llevado al Real Madrid a tener claro que los mejor es terminar con su andadura en la entidad madridista el próximo verano. En el club están muy preocupados por la cantidad de lesiones que ha sufrido y lo peor es que creen que no va a mejorar. «Las lesiones le va a acompañar toda la carrera», aseguran desde Valdebebas.