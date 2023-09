David Alaba pidió perdón tras la derrota del Real Madrid en el derbi contra el Atlético de Madrid y dio la cara ante la afición madridista por su partido. El defensor austriaco fue uno de los señalados de la derrota en el Metropolitano por sus graves errores en los tres goles del equipo rojiblanco.

Alaba pidió perdón a la afición del Real Madrid a través de sus redes sociales en la noche del lunes, 24 horas después del descalabro madridista en el Metropolitano contra el Atlético de Madrid. El defensor austriaco dio la cara y reconoció sus errores ante su afición.

«¡Madridistas todos esperamos más! ¡Este no era nuestro juego, este no era mi juego! ¡Os decepcionamos ayer pero lucharemos y volveremos a ser lo que es el Real Madrid!», afirmó David Alaba en sus redes sociales, reconociendo sus errores, y pidiendo perdón a todo el madridismo.

David Alaba fue uno de los señalados en la dura derrota del Real Madrid en el derbi madrileño contra el Atlético de Madrid. El defensor madridista no estuvo nada fino en los marcajes de los tres goles. Dejó rematar solo a los atacantes rojiblancos y perdió las marcas en todo momento. Antes de afrontar el próximo compromiso liguero, dio la cara ante la afición y pidió perdón por sus errores.

Madridistas we all expect more! This was not our game, this was not my game! We let you down yesterday but we will fight back and we will come back to what Real Madrid is!

— David Alaba (@David_Alaba) September 25, 2023