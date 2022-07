Ancelotti bendice a Tobias

Una de las grandes sorpresas en la pretemporada del Real Madrid está siendo Vinicius Tobias. A nivel interno, las sensaciones que está dejando el joven lateral derecho no pueden ser mejores, tal y como apuntó Ancelotti después del debut del jugador en la pretemporada del conjunto blanco. El brasileño tuvo cerca de media hora ante el América, en los que un penalti más que discutible señalado por el árbitro empañó los buenos minutos que estuvo sobre el césped.

El jugador no ha dejado indiferente a nadie en el club desde su llegada el pasado invierno. Fichado a coste cero procedente del Shakhtar a raíz de la guerra, el club ha encontrado en él al futuro recambio de Carvajal, un perfil que, hasta la fecha, no había aparecido. El sustituto ideal para el 2 no se ha encontrado a lo largo de las 10 temporadas que el de Leganés lleva ya en el primer equipo, teniendo como mejor opción para suplirle a Lucas Vázquez.

Pero ahora, Ancelotti parece haber encontrado una nueva opción. El italiano está más que satisfecho con el joven brasileño y así lo demostró en el segundo encuentro de pretemporada. Pese a contar con la parcela defensiva plagada de recursos, el técnico dio la oportunidad a Tobias en la segunda mitad, al no tener a Carvajal disponible y pese a contar con un Odriozola cuyo futuro más inmediato parecía pasar por quedarse en el Madrid.

Como apuntó después Carletto, el futbolista del Castilla le gusta y mucho. Considera que tiene una enorme proyección y que en un futuro no muy lejano puede encajar en la primera plantilla, solventando una difícil papeleta que ha tenido el club en las últimas temporadas, en las que ni Danilo, ni Odriozola, ni Achraf llegaron a cuajar en el flanco diestro.

Ancelotti destacó de él su seriedad en los entrenamientos y su juventud, motivos que le han convencido para darle una oportunidad en la gira madridista por Estados Unidos. De cara a la próxima campaña, Lucas Vázquez volverá a ser la segunda opción para el carril derecho, mientras que Tobias hará la temporada a las órdenes de Raúl en el filial. Sin embargo, el técnico ha encontrado un recurso de su agrado que le puede ser de gran utilidad, en caso de ser necesario.