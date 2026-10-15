El ambiente viciado del CTA contra el Real Madrid

De nuevo una incomprensible gestión federativa genera un escenario que nadie comprende en el Real Madrid. El propio Iturralde González, nada sospechoso de ser madridista, reconocía ayer que el Comité de Competición no ha respetado sus propios precedentes y criterios a la hora de castigar a Vinicius por un agarrón el pelo. Dicho Comité ha decidido acudir a un artículo que hace imposible que el Madrid pueda rebajar la sanción.

El Real Madrid afronta cada jornada con la sensación de que el entorno competitivo rara vez le concede tregua, obligando al equipo a sobreponerse no solo a los contrarios sobre el césped y su mal juego, sino también a decisiones incomprensibles en los despachos. La última resolución de la Federación vuelve a dejar en evidencia un criterio dispar y desproporcionado que perjudica claramente los intereses del club blanco, generando una indignación comprensible entre la afición y la propia entidad. Estas actuaciones recurrentes demuestran una falta absoluta de rigor y coherencia jurídica que debería ser analizada con la máxima profundidad por los organismos competentes.

Dicho esto, resulta indudable que Vinicius no está en un buen momento. Mourinho lo ha reconocido y también el propio futbolista, que ayer protagonizó un partido realmente pobre. Por tanto, Mourinho debe hacer de la necesidad virtud: durante los próximos cuatro partidos de Liga no podrá contar con Vinicius y, por tanto, no tendrá el dilema de decidir entre un jugador consagrado que está muy mal y otro jugador con menos status que esté mejor.

Esta circunstancia puede redundar en el bien del equipo y su equilibrio. Por un lado, Mourinho podrá potenciar a otros jugadores y por otro Vinicius tendrá la oportunidad de realizar un plan especial de trabajo y tratar de mejorar su condición física. Jugadores como Diomande, Endrick, Espí y Guler deberían recibir más minutos en los próximos partidos. Veremos qué tal le va al Real Madrid con esta situación.